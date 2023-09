Coupe du monde de rugby : des Lyonnais décevants

Malgré sa victoire (27-12) face à l’Uruguay pour son deuxième match dans la Coupe du monde, l’équipe de France n’a pas proposé un jeu alléchant. Les Lyonnais Romain Taofifenua et Baptiste Couilloud n’ont pas gagné de point auprès du sélectionneur.

Pour ce second match, la France faisait office de grand favori face à l’équipe sud-américaine, mais le match ne s'est pas déroulé comme prévu. L’Uruguay, 17e au classement World rugby, joue sans complexe et marque un essai dans les premières minutes (6e). Petit à petit, le XV de France remonte au score et passe devant avant de rentrer aux vestiaires (13-5). La seconde mi-temps est sur le même rythme, en délicatesse dans la conquête et sur les ballons portés, l’équipe de France peine à installer son jeu. Au final, la troisième équipe mondiale s’impose dans la douleur (27-12) dans une rencontre très moyenne.

Les Lyonnais n’ont pas prouvé

Après la rencontre et la victoire face aux All Blacks (27-13), le staff du XV de France a choisi de remanier son équipe avec pas moins de 12 changements face à l’Uruguay. Des changements qui ont permis aux deux Lyonnais, Romain Taofifenua et Baptiste Couilloud d’être dans l’équipe.

Habituel finisseur, "Tao" est dans le XV de départ et a l’ambition de gagner des points pour la suite de la compétition. Après un début de match plutôt discret, le joueur du Lou écope d’un carton jaune (27e), laissant ses coéquipiers à 14 pour 10 minutes. Au retour des vestiaires, Romain Taofifenua peine à imposer sa puissance et il est remplacé par Bastien Chalureau à la 50e.

Du côté de Baptiste Couilloud, le demi de mêlée a eu moins de temps pour s’exprimer. Rentrer à la place de Maxime Lucu (63e), le joueur du Lou n’a pas réellement existé. Peu de temps après son entrée en jeu, il sera pénalisé pour un plaquage très haut.

Après sa deuxième victoire en autant de rencontres, la France affrontera le 21 septembre, la Namibie avant de clôturer ses matchs de poules face à l’Italie le 6 octobre.