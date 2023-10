Romain Taofifenua prend sa retraite internationale avec le XV de France

Sélectionné à 49 reprises avec le XV de France, le Lyonnais Romain Taofifenua a annoncé prendre sa retraite internationale après l'élimination des Bleus en quarts de finale de la Coupe du monde.

Le parcours en Bleu du deuxième du Lou Rugby Romain Taofifenua s’arrête là. Au soir de la défaite du XV de France en quarts de finale de la Coupe du monde face à l’Afrique du Sud, le sélectionneur français a annoncé dimanche la retraite de deux joueurs. "On a déjà deux joueurs qui arrêtent : Uini et Romain nous ont annoncé leur retraite", a expliqué Fabien Galthié.

À 33 ans, le Rochelais et le Lyonnais étaient les deux joueurs les plus âgés convoqués par les Bleus pour disputer cette Coupe du monde à domicile. Les deux hommes figuraient sur la feuille du match perdu 29-28 face aux champions du monde en titre. Ils terminent leur carrière internationale avec, respectivement, 57 et 49 sélections.