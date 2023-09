Théâtre Astrée : quand la danse et le wingsuit ne font qu’un !

Pour son lancement de saison, le théâtre Astrée invite la compagnie Au Delà du Bleu avec un spectacle qui allie danse, art visuel et pratique du wingsuit. À ne pas rater.

Chorégraphe et danseur, fondateur de la compagnie lyonnaise Au Delà du Bleu, Jean-Camille Goimard est avant tout un vidéaste, passionné de sports extrêmes qu’il photographie et filme (avec caméras et drones), explorant leurs mouvements pour créer des spectacles présentés la nuit et en extérieur.

Lévitation est le premier volet d’un diptyque autour de l’air et de l’eau, conçu avec un dispositif inspiré d’un simulateur de chute libre – un cylindre surélevé de 4 mètres de diamètre où les images sont projetées à 360 degrés, permettant aux spectateurs assis autour de tout voir, quel que soit l’angle de vue.

“Toutes les images projetées, nous explique-t-il, sont du mouvement cinématographique ou photographique, aucun mouvement n’est généré par du pixel vidéo créé sur du logiciel numérique. Le projet s’est étalé sur trois ans au cours desquels je suis parti en expédition avec le photographe Guillaume Ducreux et en suivant Eric Gueffier, 55 ans à l’époque, une référence dans le milieu. On a récolté beaucoup d’images. Le plus compliqué a été de trouver l’équilibre entre la danse, la photo (en noir et blanc argentique) et la vidéo pour que cela reste un trio et que la danse demeure l’art central de la pièce.”

Un spectacle qui refuse le spectaculaire

L’univers de Lévitation est d’une extrême poésie, les deux danseurs sont en apesanteur, légers, ils reprennent pied au sol après avoir atteint les hauteurs et réalisé le rêve de voler.

Ils fusionnent avec les images, sont enrobés par le mouvement naturel des étourneaux ou laissent la nature, seule, envahir nos regards. Avant de rencontrer Eric, Jean-Camille Goimard voulait faire du spectaculaire mais sa pratique l’a fait changer d’avis : “Il vole en sécurité, de manière très contemplative, car avant de voler, il faut marcher de longues heures pour arriver au sommet, avec des pauses où il se met en lien avec la nature, les animaux. La préparation mentale est longue alors que le saut est rapide. Beaucoup sont morts car trop fous dans leur approche. J’ai souhaité donner une autre image du wingsuit pour reconnecter le spectateur à quelque chose d’assez contemplatif et à la nature.”

Lévitation - Compagnie Au Delà du Bleu – Le 19 septembre à partir de 18 h 30, parvis du théâtre Astrée

Gratuit sur réservation : www.theatre-astree.univ-lyon1.fr