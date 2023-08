Le Lyonnais Dylan Cretin aligné avec le XV de France face aux Fidji 

Pour le troisième match de préparation des Bleus avant la Coupe du monde, le sélectionneur a décidé de préserver ses cadres. Un turnover qui profite au Lyonnais Dylan Cretin.

C’est une semaine cauchemardesque que l’équipe de France vient de connaître. Malgré une victoire sur le fil face à l’Écosse (30-27), le XV de France a perdu dans la foulée deux éléments importants sur blessure, à savoir Romain Ntamack, forfait pour la Coupe du monde, et Cyril Baille, absent pour 5 à 6 semaines. Pour préserver ses autres cadres avant la compétition, le staff de l'équipe de France a presque totalement modifié son équipe pour son match de préparation face aux Fidji, samedi (21h05) à Nantes.

🇫🇷⚡ 🇫🇯 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐎𝐒𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍



👊 Voici notre équipe pour ce troisième match de préparation à la #RWC23 face aux Fidji à Nantes 🔥



📺 Rendez-vous à 21h05 sur @TF1 !#FRAFID #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/Ig7dQBcBPI — France Rugby (@FranceRugby) August 17, 2023

Dylan Cretin doit encore prouver

Un turnover qui profite au Lyonnais Dylan Cretin (21 sélections), qui aura sans doute à coeur de montrer un tout autre visage après son entrée compliquée lors du premier match de préparation disputé face à l’Écosse et qui s'était soldé par une défaite (21-25). Deux jours après ce match, lundi 21 août, Fabien Galthié annoncera sa liste définitive de 33 joueurs pour la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre). La dernière occasion pour marquer l'esprit du sélectionneur français donc.

Aujourd’hui, le sélectionneur compose avec une liste élargie de 42 joueurs où figurent d'autres Lyonnais que Dylan Cretin. Baptiste Couilloud et Ethan Dumortier ne sont pas sur la feuille de match face aux Fidji et ne pourront pas se montrer une dernière fois avant l'annonce de la liste des 33. Enfin, blessés Demba Bamba et Romain Taofifenua ont quitté le groupe, mais ils sont encore sélectionnables par le staff.

En raison de la blessure de Cyril Baille, le pilier du LOU Rugby, Sébastien Taofifenua intègre le groupe des 42. Pour la suite, le frère de Romain Taofifenua ne devrait pas selon toute vraisemblance être sélectionné, lundi 21 août.

Après le match face aux Fidji, puis l’annonce de la liste des 33, le XV de France défiera l’Australie le dimanche 27 août. Un dernier match de préparation avant le tout premier match des hommes des Galthié face à la Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du monde, vendredi 8 septembre.

