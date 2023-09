Métropole de Lyon : des fan-zones installées pour le second match du XV de France  

Pour son deuxième match de sa Coupe du monde, l’équipe de France de rugby affronte l’Uruguay, jeudi 14 septembre à 21h. Plusieurs écrans géants vont être disposés dans la Métropole de Lyon.

Pour l’ouverture de sa coupe du monde, le XV de France a su battre la mythique équipe des All Blacks (27-13). Une bonne entame de compétition qu’il faudra poursuivre, jeudi 14 septembre face à une équipe normalement plus faible sur le papier : l’Uruguay. Que ce soit dans le stade de Lille, ou les 50 000 spectateurs vont pousser au maximum les hommes de Galthié, ou dans les différentes fan zones de la métropole de Lyon, l’ambiance sera de nouveau au rendez-vous pour aller chercher une deuxième victoire.

Une Fan zone à Gerland

Comme pour le premier match, l’enceinte de Gerland normalement en rouge et noir pour le Lou rugby va se transformer en fan zone acquise à la cause du XV de France. L’ouverture des portes est prévue dès 18 h 30. Sur place, pour donner un maximum de forces aux supporters, restauration, buvette ou encore boutique seront disponibles.

🇫🇷🇺🇾 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚/𝙐𝙧𝙪𝙜𝙪𝙖𝙮 𝙨𝙪𝙧 𝙡𝙚 𝙥𝙖𝙧𝙫𝙞𝙨 𝙉𝙤𝙧𝙙



L'écran géant, les animations ainsi que les buvettes et restauration seront installés sur le Parvis Nord (sur l'esplanade entre les Jardins du LOU et le Virage Nord)https://t.co/HIfMCoybYo pic.twitter.com/N1KsKX3kdC — LOU Rugby (@LeLOURugby) September 13, 2023

À Villeurbanne

À l’occasion de cette 10e Coupe du monde de rugby et de ce deuxième match de l’équipe de France, les puces du canal de Villeurbanne vont aussi se plonger dans l’univers de l’ovalie. La rencontre sera diffusée sous le chapiteau.

A Collonges-au-Mont-d’Or et Grigny

Dans la métropole de Lyon et plus précisément à Collonges-au-Mont-d’Or, la rencontre sera aussi projetée dans la salle des fêtes de la ville. En plus de la traditionnelle buvette, des stands de paris ou encore des endroits pour se maquiller seront mis à la disposition des supporters de rugby. Du côté de Grigny, l’engouement est aussi présent puisque le match sera diffusé au centre Édouard Brenot, 5 rue Waldeck Rousseau.

Deux Lyonnais dans la liste des 23

Côté terrain, le sélectionneur du XV de France a grandement remanié son équipe avec pas moins de 12 changements par rapport au match face à la Nouvelle-Zélande. De nombreuses modifications qui vont permettre aux deux joueurs du Lou, Romain Taofifenua et Baptiste Couilloud de s’exprimer.

Habituel finisseur (remplaçant), Romain Taofifenua va débuter dans la peau d’un titulaire. Pour sa 44e sélection sous le maillot bleu, le joueur de 2 m 03 va tenter de décrocher une place dans le XV de départ pour les prochains matchs de la compétition. De son côté, le demi de mêlée du Lou, Baptiste Couilloud débutera sur le banc, mais devrait avoir aussi de nombreuses minutes pour pouvoir étaler sa palette technique en fin de match.

Après ce match face à l’Uruguay, le XV de France jouera contre le Namibie le 21 septembre et l’Italie le 6 octobre, avant de commencer les matchs à élimination directe.

