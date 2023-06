Théâtre Comédie-Odéon : Rosa, un humour piquant !

Le théâtre Comédie-Odéon accueille pour une soirée l'humoriste Rosa Bursztein, nouvelle révélation du stand-up, qui reviendra en début d'année prochaine.

Comédienne découverte par John Malkovich pour jouer Cécile de Volanges dans Les Liaisons Dangereuses au Théâtre de l'Atelier, Rosa Bursztein a enchaîné les rôles au théâtre et au cinéma, au côté de Pierre Niney, sous la direction de Stephen Frears, mais aussi de Cédric Klapisch dans Deux Mois (Netflix).

Elle a créé son premier spectacle de stand-up, "Ma Première Fois" en 2018 au Festival d'Avignon.

Dans Rosa, one woman show mené façon stand-up, Rosa Bursztein nous parle d’amour, en commençant par un air des Parapluies de Cherbourg !

En pyjama, dans une totale intimité, elle livre ses pensées, se confie sur ses parents intellos névrosés… Et nous raconte joyeusement les hauts et les bas, les tabous de la sexualité ! C’est chic, cash, trash et drôle.



Rosa – Le 3 juin (puis en janvier 2024) à la Comédie-Odéon