Coupe du monde de rugby 2023 à Lyon : la revente des billets ouverte

La plateforme de revente des billets de la coupe du monde de rugby 2023 ouvre ce mardi 24 janvier à 18 heures.

Alors que la compétition mondiale de rugby démarre le 8 septembre prochain, pas loin de deux millions de billets ont d'ores et déjà été vendus. Les Lyonnais qui n'ont pas pu acheter leur place, pourront se rendre sur la plateforme officielle de la Coupe du monde de Rugby, ce mardi 24 janvier à partir de 18 heures.

Le comité officiel a rappelé que ce site est "le seul moyen officiel et sécurisé" de revendre les billets achetés à l'occasion des précédentes étapes de vente, à un prix unitaire selon le match et la catégorie. Une limite de six billets par acheteur est fixée par la Fédération Française de rugby.

Cinq matchs disputés à Lyon

En tout, neuf stades français accueilleront les 48 matchs de la compétition, dont l'OL Stadium à Décines-Charpieu, près de Lyon. L'agglomération lyonnaise n'accueillera pas seulement des camps d’entraînement, elle sera aussi le théâtre de cinq matchs de poule, entre le 8 septembre et le 28 octobre 2023.

Pays de Galles vs Australie, le 24 septembre à 21 heures ;

Uruguay vs Namibie, le 27 septembre à 17h45 ;

Nouvelle-Zélande vs Italie, le 29 septembre à 21 heures ;

Nouvelle-Zélande vs Uruguay, le 5 octobre à 21 heures ;

France vs Italie, le 6 octobre à 21 heures.

En plus de Lyon, les supporteurs aurhalpins du XV de France auront la possibilité de voir les matchs dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme à Saint-Etienne (Loire), à Bourgoin-Jallieu (Isère), ainsi qu'à Aix-les-Bains (Savoie).

