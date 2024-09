Laure Cedat, maman d'Iris, fauchée avec Warren, par une ambulance, alors qu'elle roulait sur la piste partagée du quai Maréchal Joffre, est l'invitée de "6 minutes chrono".

Le 22 août 2022, Iris, 15 ans et Warren, 17 ans, étaient fauchés par une ambulance quai Maréchal Joffre (2e arr.) à Lyon. Deux ans après le drame, les mamans des deux adolescents sortent du silence et demandent à ce que justice soit faite.

Lire aussi : "Prenez vos responsabilités" : le cri du cœur des mamans d'Iris et Warren tués il y a deux ans à Lyon

Sur le plateau de "6 minutes chrono", Laure Cedat, mère d'Iris, ne comprend pas le choix du scénario qui a été fait pour réaménaager le quai particulièrement accidentogène. D'après un docuement de la Métropole de Lyon, 25 accidents ont été comptabilisés depuis 2017, dont trois mortels (3 depuis le début de l'année 2024, dont 1 mortel).

La restitution de la consultation publique sur le réaménagement du quai Joffre/Tilsitt est prévue le 27 septembre, à la faculté catholique de Lyon. Selon nos informations, alors que deux scénarios sur trois soumis proposaient de séparer les flux cyclistes et trottinettes des bus dans le sens Nord-Sud, c'est le troisième, le seul conservant une voie mixte, qui aurait recueilli le plus d'avis favorables sur les plus de 500 contributions.

Lire aussi : Aménagement du Quai Tilsitt/Joffre à Lyon : le scénario du statu quo l'emporterait

« Deux ans d’inaction politique »

Si l'exécutif écologiste souhaitait créer une piste cyclable bidirectionnelle, les citoyens ont favorisé un aménagement maintenant la cohabitation entre cyclistes et bus dans le sens Nord-Sud. 'Est-ce qu'il va falloir qu'un élu perde un enfant pour que peut-être ça percute ? C'est ça la question que je me pose. Combien de morts faut-il encore ? Les élus, dont le maire de Lyon, nous sollicitent, maintenant, deux ans après... Je suppose que ce n'est pas pour nous adresser leurs condoléances. Monsieur Doucet veut nous rencontrer mais que va-t-il nous dire deux ans après, deux ans d'inaction des pouvoirs publics ? C'est une question que je me pose."

La restranscription intégrale du "6 minutes chrono" avec Laure Cedat

Bonjour à tous et ravi de vous revoir pour cette nouvelle émission de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Laure Cedat. Bonjour.

Bonjour.

Vous êtes la maman d'Iris, décédée il y a exactement 2 ans sur le quai Maréchal Joffre, fauchée par une ambulance, alors qu'elle se promenait en trottinette. C'était le 22 août 2022...

... avec Warren.

Iris et Warren qui étaient sur une trottinette fauchés par cette ambulance. Ce quai Maréchal Joffre, depuis 2017, il y a eu 24 accidents et un autre unmortel cet été, en juin, une petite camille dans les mêmes circonstances qu'Iris et Warren. Vous avez lancé une pétition en mai qui recueille, aujourd'hui, plus de 2 000 signatures. Il y a une concertation qui est encore en cours jusqu'au 27 septembre sur le réaménagement de ce quai, particulièrement accidentogène et mortel. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à la Ville de Lyon et à la Métropole de Lyon en charge de la voirie ?

Je dis qu'il va falloir percuter, au sens propre du terme, parce que nous nos enfants sont morts percutés par une ambulance. La petite Camille est morte, percutée aussi par un chauffard. Il y a du temps pour les concertations, je pense que là, il est temps de l'action. On attend qu'ils agissent et ils ne le font pas, c'est un problème. La priorité doit être la sécurité.

Cette concertation sur l'aménagement du quai Maréchal Joffre, dont la restitution est prévue le 27 septembre à l'université catholique de Lyon, prévoit trois scénarios : deux proposent la construction d'une piste bidirectionnelle, séparée, une piste cyclable, côté façade et le scénario 2 c'est côté quai, et puis le troisième scénario, c'est le maintien de cette piste partagée entre les bus, les ambulances, les voitures de police et les cyclistes. Selon nos informations, c'est ce scénario qui serait retenu à l'issue de la concertation. Comprenez-vous ce choix ?

Je ne comprends pas. Les scénarios mortels doivent être des scénarios à éviter me semble-t-il. On sait que ça ne marche pas la voie bus/vélo partagée. Ça ne marche pas. Il y a des accidents, c'est accidentogène. Nos enfants sont morts dessus, Camille est morte dessus. Il y a des accidents en permanence. Je ne comprends pas... je ne comprends pas. Je crois qu'on pense mal et ma question c'est "combien de morts faut-il encore ?"

Vous vous demandiez, il y a quelques semaines, si la Métropole n'avait pas un quota de perte...

Exactement. Vraiment, je m'interroge. J'aimerais savoir si les dommages collatéraux, si le quota de perte, est permis, qu'on nous informe et qu'on informe aussi les Lyonnais et les Grands Lyonnais. Je pense qu'ils ont le droit de savoir que la sécurité n'est pas la priorité des élus. C'est un problème important et grave.

Justement ces élus, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, et Grégory Doucet, maire de Lyon, est-ce que vous les avez rencontrés ?

On ne les a pas rencontrés. Ils nous sollicitent, maintenant, deux ans après... Je suppose que ce n'est pas pour nous adresser leurs condoléances. Monsieur Doucet veut nous rencontrer mais que va-t-il nous dire deux ans après, deux ans d'inaction des pouvoirs publics ? C'est une question que je me pose.

Dans le cadre du procès qui va se tenir sur l'accident mortel d'Iris et Warren, vous mettez le maire de Lyon et le président de la Métropole en responsabilité, c'est bien cela ?

La responsabilité d'un individu, l'ambulancier, la responsabilité de la compagnie d'ambulances et, bien entendu, la responsabilité de la Ville et de la Métropole à cause des aménagements qui sont dangereux et mortels.

Comment expliquez-vous, justement, parce qu'on le sait, et c'est du bon sens, quand vous avez une voie où il y a des bus qui doivent faire 20-30 tonnes avec des ambulances qui aussi roulent vite, parce que ce sont des ambulances, et avec des vélos comment vous expliquer qu'on sait que c'est ce qu'il y a 25 accidents dont trois mortels depuis 2017, comment expliquez-vous que les services techniques et puis, politiquement aussi, le décideur, n'arrêtent pas ces voies aménagées qui ne sont pas sécurisées ?

Je n'ai pas de réponse puisque c'est exactement la question que j'aimerais poser aux élus et surtout j'aimerais qu'ils nous donnent une réponse publique. Ça veut dire "comment ça se fait alors qu'on sait que ça ne marche pas ? comment ça se fait que l'on continue à déplier ces voies accidentogènes et mortelles dans toute cette ville et dans les communes ?" J'aimerais une réponse et je pense que les Lyonnais et les Grands Lyonnais aimeraient une réponse aussi. Il y va de la sécurité de nos enfants de nos proches. Est-ce qu'il va falloir qu'un élu perde un enfant pour que peut-être ça percute ? Moi c'est ça la question que je me pose.

Vous êtes une citoyenne engagée, vous faites aussi partie notamment d'un collectif s'appelle les Défenseurs de Lyon, dont on parle beaucoup puisque il proteste contre la fermeture de rues à Lyon, la piétonnisatioin, la Zone à trafic limité et qui remet en cause le fait que la démocratie doit être faite avec le consentement des citoyens ? Quel est le message ?

Ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes 10 000 à faire partie du collectif des Défenseurs de Lyon. 10 000 personnes qui ont signé cette pétition pour dire il va falloir changer de méthode, qu' il va falloir prendre en compte les habitants, les commerçants, les familles dans leur pratique, dans leur diversité. C'est urgent sinon ça s'appelle un déni de démocratie.

Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau et puis on essaiera de notre côté effectivement d'avoir des représentants de l'exécutif sur cette question du quai maréchal Joffre et de ce réaménagement dont effectivement la restiution de la concertation est prévue pour le 27 septembre. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau et puis je vous dis à très bientôt. Merci au revoir. Merci à tous.