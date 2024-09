Une journée nuageuse et pluvieuse ce mercredi à Lyon

C'est une journée globalement grise qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce mercredi.

Après un début de semaine estival, ce mercredi, le soleil ne sera pas invité à la fête. C'est une journée très nuageuse et pluvieuse qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais. Toute la journée des nuages seront présents et de la pluie pourrait s'inviter notamment en début de journée avant des ondées plus espacées dans l'après-midi.

Côté températures il fait 20 degrés ce mercredi matin et le thermomètre ne dépassera pas les 21 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs redescendues en dessous des normales de saison qui devraient de nouveau augmenter en fin de semaine avec le retour du soleil.