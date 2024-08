Laure et Jessica, mamans d’Iris et Warren ©CM

Le 22 août 2022, Iris, 15 ans et Warren, 17 ans, étaient fauchés par une ambulance quai Tilsitt (2e arr.) à Lyon. Deux ans après le drame, les mamans des deux adolescents sortent du silence et demandent à ce que justice soit faite.

"On ne lâchera rien et tout le monde devra prendre sa part de responsabilité." C’est un cri du cœur qui animait Laure, maman d’Iris, et Jessica, maman de Warren, ce vendredi 30 août. Réunies pour un point presse à la veille du deuxième anniversaire de la cérémonie d’hommage qui s’était tenue à la Cathédrale Saint-Jean en hommage à leurs enfants, les deux mamans demandent justice.

Iris, 15 ans, et Warren, 17 ans, avaient perdu la vie le 22 août 2022 fauchés par une ambulance alors qu’ils circulaient sur une trottinette quai Tilsitt, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Lire aussi : Deux ans après la mort des deux adolescents quai Maréchal Joffre à Lyon : "les élus ont un quota de perte ?", s'interroge la mère d'Iris

"Depuis deux ans, rien ne s’est passé"

Émues aux larmes et en colère, les mères des deux adolescents s’insurgent de l’inaction de la justice depuis le drame. "On lance un cri d’alarme en tant que mamans puisque deux ans après rien ne se passe. L’ambulancier vit sa vie comme si de rien n’était, et nous, on souffre", déplore Laure. Depuis la mort de leurs enfants, Laure et Jessica sont encore dans l’attente du rapport d’expertise, mais les reports se répètent. Ce dernier doit notamment déterminer la vitesse à laquelle roulait l’ambulancier le soir du drame.

"Il n’y a rien, aucune nouvelle du juge, ni de l’expertise, renchérit Jessica avant d’ajouter, On a l’impression que notre dossier est en bas de la pile. C’est indécent et inacceptable en tant que parent." "Le fait de ne pas avoir de preuve nous enlève presque la légitimité du drame, c’est comme si nos enfants étaient morts pour rien. Prenez vos responsabilités ! On est en France et c’est ça la justice ? On a un dossier qui est placardisé et c’est honteux", s’émeut encore la maman d’Iris.

Laure et Jessica, mamans d'Iris et Warren, ainsi qu'Éric Moreno et Serge Bensoussan ©CM

Accompagnées d’Éric Moréno et Serge Bensoussan, coprésidents de l’association Et 6 c’était vous, qui lutte contre la délinquance routière, tous appellent à une prise de conscience de la part des sociétés d’ambulance. "On lance un appel aux ambulanciers pour qu’ils prennent conscience qu’ils sont là pour sauver des vies humaines, pour prendre soin des gens. Que les ambulanciers se disent que cela peut arriver à tout le monde", a encore déclaré Jessica.

L’épineuse question du réaménagement du quai Tilsitt

Ce drame avait aussi remis en question les voies de circulation communes entre les bus, les vélos, les trottinettes et les véhicules prioritaires sur le quai, considéré comme l’un des lieux les plus accidentogènes de la métropole. Le 16 mai dernier, les parents des deux adolescents avaient par ailleurs envoyé un courrier à la Ville et la Métropole de Lyon afin de les interpeller sur la dangerosité de cette configuration. "Après Iris et Warren, combien de morts voulez-vous encore ?", écrivaient-elles. "Aucune leçon tirée. Aucune conscience du risque. Retour en arrière. Quel cauchemar ! Monsieur le Maire, Monsieur le Président, vous créez les conditions de futurs drames, en connaissance de cause. Au nom de quelle politique et de quelle vision de l’intérêt général ?", s’indignaient-elles encore.

Lire aussi : Quai Tilsitt/Joffre à Lyon : une inévitable suppression du stationnement ?

Récemment, le maire de Lyon, Grégory Doucet, aurait appelé les deux mamans endeuillées afin d’organiser un rendez-vous. Un geste bien trop tardif pour Laure et Jessica. "Cela montre bien que la mort de nos enfants passe après tout", ont-elles déploré. "Certains de nos élus ont oublié que la priorité est la sécurité, ça ne peut pas être autre chose", a déclaré Laure. Et d’ajouter : "Ah si, on fait des concertations en ce moment, ironise-t-elle encore, Mais ça n’est rien, ce n’est pas à nous de donner des scénarios 1, 2 ou 3. Tout ce que l’on voit, dans les faits, aujourd’hui, c’est que la cohabitation entre les vélos et les bus dans une même voie, ça ne fonctionne pas, ça tue."

Depuis l’accident, le quai Tilsitt a été réaménagé provisoirement avec un séparateur central et limité à 30 km/h afin d’être plus sécurisé pour les vélos et les trottinettes. Trois scénarios ont par ailleurs été transmis par la Métropole de Lyon aux Grands Lyonnais, dont deux supprimant le stationnement sur les quais. Des scénarios dont le maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver, ne souhaite pas. La conception du projet devrait être soumise pour avis conforme à la préfecture du Rhône durant cette fin d’année. Avant cela, une réunion publique se tiendra le 27 septembre à l’Université Catholique de Lyon afin de présenter le scénario retenu.

Lire aussi :