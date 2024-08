Aménagement du Quai Tilsitt/Joffre à Lyon : le scénario du statu quo l'emporterait

Un rail de sécurité est désormais installé sur les quais Tilsitt et Maréchal Joffre, séparant la voie réservée aux bus et modes doux de celle des automobilistes, qui ont perdu une voie de circulation. (Crédit Fabien Bagnon – Twitter)

Axe accidentogène, le quai Tilsitt/Joffre à Lyon va être réaménagé. Si l'exécutif écologiste souhaitait y créer une piste cyclable bidirectionnelle, les citoyens ont favorisé un aménagement maintenant la cohabitation entre cyclistes et bus dans le sens Nord-Sud.

Selon nos informations, alors que deux scénarios sur trois soumis à concertation pour repenser la circulation du quai Tilsitt/Joffre dans le 2e arrondissement de Lyon proposaient de séparer les flux cyclistes et trottinettes des bus dans le sens Nord-Sud, c'est le troisième, le seul conservant une voie mixte, qui aurait recueilli le plus d'avis favorables sur les 528 contributions.

"La cohabitation entre les vélos et les bus dans une même voie, ça ne fonctionne pas, ça tue"

C'est un coup dur pour l'exécutif écologiste, pour les riverains directs, et pour les proches d'Iris et Warren, 15 et 17 ans, tués il y a deux ans par une ambulance alors qu'ils circulaient à trottinette sur le quai. Ce matin encore, à l'occasion d'une conférence de presse, Laure Cédat, la maman d'Iris déplorait : "On fait des concertations en ce moment. Mais ça n’est rien, ce n’est pas à nous de donner des scénarios 1, 2 ou 3. Tout ce que l’on voit, dans les faits, aujourd’hui, c’est que la cohabitation entre les vélos et les bus dans une même voie, ça ne fonctionne pas, ça tue."

Rappelons par ailleurs qu'une jeune grenobloise de 20 ans était le 15 juin en état de mort cérébrale, trois jours après avoir été fauchée par un automobiliste circulant à plus de 100 km/h alors qu'elle était à vélo sur la voie bus/vélos.

Le stationnement l'emporte, la sécurité sort perdante

Le premier scénario privilégié prévoyait la création d'une piste cyclable bidirectionnelle de trois mètres de large côté façade, séparant définitivement les flux cyclistes des bus, taxis et autres véhicules prioritaires susceptibles d'emprunter la voie partagée sur un axe que les automobilistes ont tendance à prendre pour une autoroute. La mise en oeuvre de cet aménagement nécessitait en revanche la suppression du stationnement le long du quai, tout comme le troisième scénario qui prévoyait une piste bidirectionnelle côté quai cette fois.

Le scénario 2, globalement identique à l'aménagement actuel.

Le scénario plébiscité, et qui devrait ainsi être présenté lors d'une réunion publique de restitution de la concertation le 27 septembre à l'université catholique de Lyon, maintient une bande de stationnement amputée de quelques places aux endroits les plus étroits du quai, et prévoit la création d'une piste cyclable uniquement dans le sens Sud-Nord.

En sus de ce réaménagement, la Métropole de Lyon avait indiqué en août 2023 avoir sollicité la préfecture du Rhône pour obtenir l'installation d'un radar sur l'axe. Mais les services de l'Etat ne déploient pour l'heure aucun radar en zone 30. En cause, "une doctrine nationale" des services de l'Etat, considérant le passage en zone 30 km/h comme une mesure de sécurité routière qui, à elle seule, permet d'abaisser la vitesse des automobilistes, expliquait-on du côté de la préfecture en août dernier. Par ailleurs, le flux d'automobilistes sur le quai est trop important pour permettre légalement l'installation d'un ralentisseur.

