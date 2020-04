Coronavirus à Lyon : déjà plus de 800 morts dans le Rhône

Près de 2200 personnes sont mortes dans la région, des suites du coronavirus, d'après un dernier bilan. Dont plus de 900 dans les EHPAD. Le Rhône est le département de la région le plus touché.

D'après un dernier rapport de Santé Publique France, ce vendredi, 922 personnes sont mortes dans les EHPAD de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dont 371 dans le seul département du Rhône.

Dans les hôpitaux de la région, 1 167 décès étaient à déplorer jeudi soir, lors du dernier bilan de l'ARS. Dont 444 dans le Rhône.

Près de 2 200 morts dans la région

En tout, près de 2200 personnes sont donc mortes du coronavirus dans la région, dont plus de 800 dans le département du Rhône.

Rappelons que le département du Rhône est le département le plus peuplé de la région. Il est aussi celui, et de loin, où les capacités d'accueil à l'hôpital sont les plus nombreuses.