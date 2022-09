Comment Grenoble compte réduire de 5 à 10% sa facture d’énergie 

Pour faire face à la crise énergétique, la ville de Grenoble a annoncé de nouvelles mesures d'économies d'énergie pour économiser 5 à 10% sur sa facture, qui pourrait passer de 8 à 18 millions d’euros.

Faire preuve de sobriété pour réduire sa facture d’énergie, c’est l’objectif affiché par la Ville de Grenoble à l’instar de nombreuses autres collectivités, comme la Ville de Lyon par exemple. Mercredi 28 septembre, la mairie de Grenoble a dévoilé une batterie de mesures pour économiser 5 à 10% sur sa facture qui pourrait passer de 8 à 18 millions d’euros par an. Parmi les mesures prises, l’abaissement des consignes de chauffage à 19°C (contre environ 21°C aujourd’hui) et la suppression de l’eau chaude dans tous les bâtiments administratifs, et à 14°C dans les gymnases. La climatisation sera limitée à 26°C dans les bâtiments équipés. Entre octobre et décembre, la Ville testera également l’abaissement d’un degré de la température de l’eau et de l’air dans les piscines municipales, à 26°C, rapporte l’AFP.

Diminution de l'éclairage public

Du côté de l’éclairage public, 8 000 points lumineux sur les 18 000 que compte la Ville verront leur luminosité réduite, en milieu de soirée puis pendant la nuit. “Cela permet de maintenir l’éclairage tout en diminuant la facture”, explique Maud Tavel, adjointe à la Tranquillité publique. La Ville a également décidé de couper définitivement l’éclairage nocturne dans les parcs, “à l’exception des principales voies de passage”, précise l’élue.

Des mesures qui s’inscrivent dans la politique de sobriété énergétique mise en place par la municipalité écologiste grenobloise depuis 2014. La majorité s’était ainsi donné pour objectif de réduire de 45% sa consommation énergétique à l’horizon 2030, par rapport au niveau de 2005. En 2021, cet objectif était déjà presque atteint, avec une baisse de 40%, selon Vincent Fristot, l’adjoint aux Finances et à la Transition énergétique.