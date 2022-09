À l'appel de plusieurs syndicats, un mouvement de grève touche différents secteurs à l'échelle nationale ce jeudi 29 septembre pour appeler à une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail. Le personnel scolaire est mobilisé avec une part importante de grévistes dans plusieurs établissements de Lyon.

Certains collèges et lycées ont enregistré un fort nombre de grévistes ce jeudi 29 septembre, alors qu'un mouvement de grève touche de nombreux secteurs à l'échelle nationale. Selon l'intersyndicale FSU-CGT, déjà plus de 30% des enseignants du second degré ont répondu à l'appel en se mettant en grève dans l'académie de Lyon. Beaucoup d’AESH (aides aux élèves en situation de handicap) et de personnels de vie scolaire sont notamment mobilisés.

En milieu de matinée, les syndicats recensaient ainsi 53% de grévistes au lycée Saint-Just à Lyon, 25% de grévistes au collège du Tonkin à Villeurbanne ou encore 20% de grévistes au collège Les Bruneaux à Firminy dans La Loire. Dans plusieurs autres établissements, 100% du personnel de vie scolaire est en grève.

"Nous rappelons que la crise du recrutement dans les métiers de l’enseignement est manifeste : la question salariale est en grande partie responsable : en 1981, un enseignant certifié commençait sa carrière à 2,3 SMIC, soit l’équivalent de 2900 euros actuels. En 2022, il débute à 1,14 SMIC soit 1450 euros. Travaillant à 62% en moyenne, les AESH perçoivent un salaire net d’environ 850 euros. Elles et ils sont les grands oubliés de cette rentrée", note l'intersyndicale dans un communiqué.

Les personnels scolaires sont appelés par les syndicats à manifester à Lyon ce jeudi en fin de matinée. Un cortège s'élancera à 11 heures depuis la Manufacture des tabacs.