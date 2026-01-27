OL - PAOK : des milliers de supporters grecs attendus pour un match classé "hauts risques"

Pour la 8e et dernière journée de la phase de poules de Ligue Europa, l’OL reçoit le PAOK Salonique ce jeudi 29 janvier. La rencontre est placée au niveau 4 sur 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme.

Même si le résultat sportif n’a pas d’enjeu crucial – l’OL est déjà qualifié pour les 8es de finale et le PAOK assuré des barrages –, plusieurs milliers de supporters grecs devraient rejoindre Lyon dès mardi pour la rencontre prévue jeudi soir à Décines. Les forces de l’ordre prévoient un dispositif renforcé, notamment autour du Groupama Stadium et dans le centre-ville, pour prévenir tout débordement.

Les autorités redoutent en particulier la présence de centaines de supporters polonais du Widzew Łódź dans le parcage grec, ainsi que la possible présence de fans du Besiktas ou du Partizan Belgrade, ce qui pourrait amplifier les tensions. Selon Le Progrès, trois réunions préparatoires ont déjà été organisées avec les responsables du club et les autorités locales pour anticiper les mouvements des ultras et encadrer strictement leur présence. La Division nationale de lutte contre le hooliganisme a classé ce match à "hauts risques", au niveau de 4 su 5.

Un arrêté préfectoral devrait être publié dans les prochaines heures pour réglementer la circulation et l’accès au stade. Plusieurs centaines de policiers seront mobilisés pour sécuriser le match.