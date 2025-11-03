Actualité
Olivier Perreau Equita Lyon
Olivier Perreau et GL events Dorai d’Aiguilly. Crédit : PSV photo

Clap de fin pour Equita Lyon avec un podium 100% tricolore

  • par Loane Carpano

    • Le salon du cheval Equita Lyon s'est terminé en beauté avec un podium 100% tricolore lors de la finale du Grand Prix coupe du monde de saut d'obstacles.

    Clap de fin pour le plus grand salon du cheval d'Europe Equita Lyon. Après avoir fait vibrer les passionnés du monde équestre pendant près d'une semaine, l'événement s'est terminé en beauté dimanche 2 novembre sur la piste internationale d'Eurexpo. Comme chaque année, la finale du grand prix de coupe du monde de saut d'obstacle a tenu les 7 000 spectateurs en haleine jusqu'à la fin de l'événement.

    Résultat des courses : c'est le médaillé olympique français Olivier Perreau qui s'est imposé en tête de l'épreuve avec un parcours et un barrage parfait bouclé en 43, 25 secondes sur sa monture GL events Dorai d’Aiguilly. Les Français Julien Epaillard, accompagné de Fringan de Vesquerie, et Antoine Ermann et Floyd des Prés complètent quant à eux le podium, offrant au public un beau triplé tricolore.

    "Je suis très heureuse de voir ces trois cavaliers sur le podium du Grand Prix Coupe du monde Longines FEI de Lyon, c’est juste un rêve pour un organisateur", a salué Sylvie Robert, présidente de GL events Equestrian Sport à l'issue de l'épreuve. Avec leurs deux parcours sans-fautes, les trois français s'imposent devant les 39 autres binômes internationaux ayant pris le départ de l'épreuve à 1 m 60.

