Isère : l'hydrogène d'Inocel fait swinguer une compétition de golf écossaise

L'entreprise iséroise Inocel a partiellement alimenté en énergie un célèbre tournoi de golf écossais.

La balle est dans le trou. Inocel, l'entreprise iséroise qui développe des solutions énergétiques sans émissions de gaz à effet de serre, a fait parler d'elle pendant le mythique tournoi de golf Alfred Dunhill Links Championship, qui s'est tenu du 2 au 5 octobre dernier en Écosse.

Et pour cause : sa pile à combustible hydrogène de 300 kW — la plus puissante au monde — appelée Inocel Z300, a alimenté certaines zones du championnat, notamment les espaces de restauration et le centre média, remplaçant ainsi les générateurs diesel.

Fonctionnement d’une pile à combustible

Une pile à combustible transforme l’hydrogène et l’oxygène en électricité, chaleur et eau.

- L’hydrogène arrive à l’anode, où il se sépare en protons et électrons.

- Les protons passent à travers la membrane, mais les électrons passent par un circuit électrique, ce qui produit de l’électricité.

- À la cathode, les protons, électrons et oxygène se réunissent pour former de l’eau.

Résultat : de l’énergie propre, sans pollution, avec seulement de l’eau comme déchet.

Accélérer l'adoption des piles à hydrogène et développer des partenariats stratégiques

Une première pour la start-up de Saint-Égrève qui a enfin eu l'occasion d'évaluer en conditions réelles les performances de son générateur à pile à combustible hydrogène forte puissance. Qualité, rendement, gestion thermique, variations de l'énergie... tout a été observé et analysé en temps réel.

"Au cours des derniers mois, le générateur à pile à combustible hydrogène GEN-Z300 d’Inocel a été déployé à de nombreuses occasions [...], a expliqué Nadine Aubinais Lanfrey, ingénieure commerciale à Inocel. Notre solution fournit une énergie sans CO₂, sans NOx et à faible niveau sonore, qui aide les chantiers à se conformer aux nouvelles restrictions sur le diesel [...] tout en garantissant l'approvisionnement énergétique, même en l'absence de réseau électrique."

Cet essai s'est montré concluant, prouvant pour la première fois qu'une solution énergétique "propre" pouvait efficacement remplacer une solution diesel. Cette réussite ouvre désormais la voie à de nouvelles collaborations à grande échelle entre Inocel et d'autres tournois de golf, qui pourront à leur tour tester et adopter des solutions hydrogène capables de fonctionner concrètement sur site.