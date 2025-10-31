Equita Lyon : le n°1 mondial Justin Verboomen brille en dressage freestyle

Moment de grâce à Equita Lyon : Justin Verboomen et Zonik Plus offrent un show magistral et remportent la Coupe du monde FEI de dressage.

Suite et fin de la Coupe du monde FEI de dressage au Longines Equita Lyon, Concours Hippique International, ce vendredi 31 octobre, avec le Grand Prix Freestyle presented by FFE. C’est tout Eurexpo qui a vibré devant la maestria des champions d’Europe, Justin Verboomen (BEL) et Zonik Plus. Auteurs d’une nouvelle performance de haut vol, ils ont empoché la victoire devant Becky Moody (GBR) associée à Jagerbom et Larissa Pauluis (BEL) et Flambeau. La Française Pauline Basquin et Sertorius de Rima Z*IFCE confirment leur retour sur le devant de la scène en prenant la quatrième place.

Ils n’en finissent plus de briller. En décrochant la note de 87,075 %, Justin Verboomen et Zonik Plus ont littéralement enchanté la Carrière Internationale. Le Belge et son étalon bai brun de 9 ans sont sortis sous les hourras d’un public lyonnais connaisseur qui a su apprécier les qualités de la paire venue du plat-pays. Des qualités nombreuses, à commencer par une décontraction rare à ce niveau d’épreuve. "Je recherche ce relâchement depuis que je monte Zonik Plus. Hier (jeudi), dans le Grand Prix, je crois que nous avons réalisé notre meilleure prestation. Il était relâché du début à la fin. J’ai eu des sensations incroyables. Aujourd’hui, c’était un peu plus difficile. Il y avait encore plus de monde, il

faisait chaud. C’était notre premier indoor de la saison. J’ai prié pour que Zonik reste avec moi et c’est ce qu’il a fait. Je n’ai pas été à la hauteur dans les lignes de changements de pied mais je suis très fier de lui. Lyon est un concours très agréable à vivre. Nous sommes très bien accueillis. Je reviendrai avec

plaisir."

13 : JAGERBOMB : MOODY BECKY @PSV_Morel

Lire aussi :

Le numéro 1 mondial termine devant la souriante Britannique, Becky Moody. Avec son Jagerbomb, cheval qu’elle a fait naître, elle s’est vue attribuer la note de 85,175 % sur un medley des Beatles. Pour sa première venue entre Rhône et Saône, celle qui a terminé quatrième des Championnats d’Europe FEI est ravie de son concours : "Quand on monte un cheval comme le mien, forcément ça donne le sourire. Jagerbomb me rend la vie facile. Il a bon caractère et est facile à travailler. Après, forcément, il y a des jours avec et des jours sans. D’ailleurs, les jours sans sont souvent de ma faute. Cela dépend aussi des ambiances et des compétitions. Mais on apprend toujours des choses. En tout cas, j’ai

vraiment pris plaisir à être ici. Ce concours de Lyon est incroyable, le public est fantastique. Pour la suite, je ne sais pas encore si la finale Coupe du monde FEI sera un objectif. Je me laisse encore du temps."

9 : ZONIK PLUS : VERBOOMEN JUSTIN @PSV-Morel

Deux Belges sur le podium

Le drapeau belge flotte aussi sur la troisième marche du podium grâce à la performance de deux habitués du concours lyonnais, Larissa Pauluis et son fidèle Flambeau. La paire obtient la note de 79,560 %. "Je suis très contente de Flambeau aujourd’hui malgré ma faute aux changements de pied au temps. Mon cheval reste émotif mais il est resté avec moi. C’est génial pour la Belgique tous ces bons résultats qui s’enchaînent. Le titre de champion d’Europe de Justin est dingue mais sans dire que c’était prévisible, à les voir évoluer depuis deux ans, on savait déjà qu’ils feraient partie des meilleurs mondiaux. C’est un couple exceptionnel !"

10 : FLAMBEAU : PAULUIS LARISSA @PSV_Morel

Avec un score de 78,855 %, la Tricolore Pauline Basquin et Sertorius de Rima Z*IFCE terminent au pied du podium. "On a eu une année 2025 délicate mais depuis le Grand Prix, je sens que le cheval retrouve confiance et on est en train de se retrouver tous les deux. Dans le Freestyle, c’était un peu plus

compliqué mais dans l’ensemble, je sens que Sertorius revient et ça me fait plaisir."

12 : SERTORIUS DE RIMA Z IFCE : BASQUIN PAULINE @PSV-Morel

Equita Lyon : "une vitrine extraordinaire"

Cette édition 2025 de la Coupe du monde FEI de dressage aura permis de mettre en lumière des chevaux aux profils très variés comme l’a souligné le président du jury, Raphaël Saleh : "C’est fantastique de juger des chevaux aussi différents que Zonik Plus, Jagerbomb ou Flambeau. Le point commun c’est qu’ils sont tous montés avec beaucoup d’harmonie et c’est ce que nous recherchons à

l’heure actuelle. On est ravi de juger ce type de couples et la façon dont ils évoluent. Je crois que l’on peut remercier GL events Equestrian Sport de réunir sur un même concours toutes les disciplines, c’est une vitrine extraordinaire."

Si Sylvie Robert, Présidente de GL events Equestrian Sport, organisateur

du Longines Equita Lyon, Concours Hippique International, connaît le haut niveau, elle reste avant tout une passionnée de chevaux et s’estimait ravie du spectacle offert au public lyonnais cet après-midi : "Nous avons vu du grand sport durant ces deux jours. Je suis très heureuse d’avoir pu accueillir le champion d’Europe et n°1 mondial ici à Lyon. L’osmose entre Justin Verboomen et son cheval de seulement 9 ans est remarquable. Nous avons la chance d’avoir un public formidable. Ils étaient encore 7 000 (ce vendredi)."

Les rendez-vous d'Equita Lyon à ne pas manquer



Samedi 1er novembre

. 8h00 : Coupe du monde FEI d’attelage presented by Laiterie de Montaigu, première manche

. 13h00 : FEI Jumping Ponies’Trophy Grand Prix CWD

. 20h00 : Equita Masters presented by Hermès Sellier (CSI5*),

suivi du spectacle équestre inédit Une Nuit à Equita



Dimanche 2 novembre

. 10h30 : Finale Amateur Gold Tour FFE – Vicomte A.

. 12h30 : Coupe du monde FEI d’attelage presented by Laiterie de Montaigu, deuxième manche

. 15h00 : Grand Prix Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles