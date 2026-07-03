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Image d’illustration voiture de police. (@CM)

Près de Lyon : un contrôle routier tourne mal, deux policiers légèrement blessés

  • par Corentin Lucas

    • Les faits se sont déroulés en fin d’après-midi, mercredi 1er juillet, dans la commune de Villefranche-sur-Saône.

    Un automobiliste, âgé de 29 ans, a effectué un refus d’obtempérer sur la rue Nationale, aux alentours de 18h, mercredi 1er juillet. L’individu, originaire de la région niçoise, possédait un véhicule volé. C’est la raison pour laquelle les agents de la police nationale et municipale avaient procédé à un contrôle routier.

    Mais très vite, la situation a pris de l’ampleur, puisque le conducteur s’est enfui, laissant place à une importante course-poursuite. Malgré deux pneus crevés, un terre-plein pris à vive allure et une rue Jules-Ferry prise en sens interdit, l’homme a fini sa course dans un autre terre-plein quelques minutes plus tard. La Bac est parvenu à l’interpeller alors qu’il tentait une nouvelle fois de s’enfuir, en courant.

    Durant son interpellation musclée, l’individu a blessé deux policiers. D’après les dernières informations de nos confrères du Progrès, les deux agents se seraient vu prescrire une journée d’incapacité totale de travail chacun.

    Le suspect a immédiatement été placé en garde à vue pour conduite sans permis, rébellion, refus d’obtempérer, conduite sous stupéfiants, recel de bien et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique.

    Lire aussi : 180 kg de cocaïne interceptés sur l’A7 au sud de Lyon : un Villeurbannais en détention

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