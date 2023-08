Cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes restent en vigilance aux orages

Le risque d’orages plane toujours sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cinq départements sont placés en vigilance jaune par Météo France mercredi 16 août.

Pas de répit sur le front des orages en Auvergne-Rhône-Alpes. La vigilance aux orages a bien été levée dans le Rhône ce mercredi 16 août, mais elle reste en vigueur dans cinq départements de la région, à savoir l’Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire, la Haute-Loire et le Cantal. Les perturbations orageuses devraient éclater dans l’après-midi et se poursuivre dans la soirée et la nuit.

Risque de grêle dans certaines villes

Parmi les grandes villes de ces départements, des orages sont notamment attendus à Vichy et Clermont-Ferrand de midi à 20 heures, avec un risque de grêle entre 15 et 17 heures. La perturbation se poursuivra ensuite dans la nuit à Clermont-Ferrand. Du côté de Saint-Étienne, les orages devraient éclater entre 18 et 20 heures, avant de laisser place à des averses.

À Roanne, la perturbation est attendue entre 15 et 20 heures, avec un risque de grêle de 15 à 17 heures. Enfin, dans le Cantal, Aurillac devrait essuyer des orages au cours de la nuit prochaine, de minuit à 5 heures du matin. La ville du Puy-en-Velay devrait quant à elle être épargnée.