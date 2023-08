Tenante du titre, la Lyonnaise Caroline Garcia déjà éliminée à Cincinnati 

(Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Pour son entrée en lice au tournoi de Cincinnati dont elle était tenante du titre, la numéro 1 française a été battue par l’Américaine Sloane Stephens (4-6,6-4,6-4).

Caroline Garcia n’y arrive plus. Dans une impasse depuis plusieurs semaines, la Lyonnaise vient d’enchaîner une quatrième défaite d’affilée sur le circuit WTA avec cette nouvelle désillusion face à l’Américaine, Sloane Stephens. La numéro 1 française, pourtant tenante du titre du tournoi de Cincinnati (États-Unis) n’a pas su gérer la pression des points accumulés l’année dernière.

Malgré un premier set empoché 6-4, Caroline Garcia n’a pas réussi à poser son jeu dans le second set puis dans le troisième pour finalement s’incliner en trois sets. Sur un cours acquis à la cause de la 38e joueuse mondiale, la Lyonnaise n’a pas été en mesure de renverser le cours du match avec 35 fautes directes accumulées tout au long de la partie. De son côté, l’ancienne vainqueur de l’US open 2017 a montré une plus grande constance dans son jeu pour aller chercher un troisième tour.

Une chute au classement WTA

Les matchs se suivent et se ressemblent. Même si les performances de la Française n’avaient pas eu encore de gros impact sur son classement, où elle est passée de la 4e à la 6e, elle devrait cette fois dégringoler dans les prochains jours après cette élimination à Cincinnati. Caroline Garcia va perdre les 900 points glanés l'an dernier.

Après avoir digéré cette nouvelle défaite, la Française va devoir se remobiliser pour l’US Open (28 août). Un tournoi où elle devra de nouveau défendre des points après sa demi-finale de l’an dernier.