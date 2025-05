Le Rhône reste placé en vigilance jaune ce dimanche en raison d’un risque de fortes pluies, d’inondations et d'orages.

Après l’épisode orageux spectaculaire de samedi 3 mai — marqué par des chutes de grêle impressionnantes à Lyon, notamment vers 17h30 dans le centre-ville et dans plusieurs communes alentours — le département du Rhône reste placé ce dimanche 4 mai en vigilance jaune "pluie-inondation" et "orages" par Météo-France. Cette vigilance touche l’ensemble de la moitié sud du pays, et la totalité de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

À Lyon, le ciel reste couvert une grande partie de la journée, avec des averses soutenues attendues à plusieurs reprises. Des cumuls de précipitations importants sont possibles localement, en particulier dans les zones déjà touchées par les intempéries d’hier. Si aucune alerte orange n’est en vigueur, les autorités appellent à la prudence dans les déplacements, notamment près des cours d’eau et dans les secteurs exposés aux ruissellements urbains.