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Le tournage du téléfilm Netflix « par-delà les étoiles » se déroulait ce mardi au café des Jacobins

Cinéma : de nombreux tournages prévus à Lyon dans les prochains mois

  • par Romain Balme

    • Alors que le téléfilm Netflix "Par-delà les étoiles" est en cours de réalisation au café des Jacobins, cap sur les films, séries ou court-métrages qui ont été tournés autour de Lyon depuis le début de l'année.

    Lyon confirme sa place de terre du cinéma. Alors qu'un "tournage confidentiel" se déroule ce mardi 31 mars au café des Jacobins (2e arrondissement), pour reprendre les mots d'Auvergne-Rhône-Alpes cinéma, nos confrères du Progrès ont dévoilé son titre. Il s'agirait d'un téléfilm Netflix intitulé "Par-delà les étoiles", réalisé par le Lyonnais Nicolas Cuche.

    Cette nouvelle production signée Géraldine Gendre et Lionel Uzan de Fédération studios France investit la région lyonnaise jusqu'au 24 avril. Selon nos confrères, le téléfilm raconte l'histoire de Nina, une jeune pianiste qui voit ses rêves compromis par la maladie. Elle rencontre alors Gabriel, un jeune interne qui rallume l'espoir en elle.

    Une série prime vidéo tournée à Lyon

    Une production qui vient se rajouter à une liste déjà bien fournie de tournages réalisés en région lyonnaise. A commencer par Bourreau des Coeurs de Carine May et Hakim Zouhani dont le tournage a été réalisé de fin janvier à fin février dans plusieurs communes de la Métropole comme Vaulx-en-Velin, Lyon ou Villeurbanne. Les acteurs Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal ont également foulé les terres lyonnaises à l'occasion du tournage de L'homme qui s'envola d'Olivier Ducray, qui se déroule depuis début mars.

    Côté séries, il y a d'abord la saison 2 de Dear You, production à succès diffusée sur Prime Vidéo, et tournée à l'hôtel Intercontinental de Lyon. Deux nouveaux épisodes de Cassandre, la série France 3 sont également en tournage depuis début mars dans la capitale des Gaules et en Savoie.

    Lire aussi : L’excellente santé d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma

    Et pour la suite ?

    Dans les mois qui suivent, quelques autres productions vont être réalisées à Lyon ou ses alentours. Parmi celles-ci, un téléfilm diffusé sur France 3 intitulé Les mystères de la rose éternelle, et signé Lorenzo Gabriele. Le nouveau film de Jennifer Dévoldère, Roxie au milieu sera également tourné en région lyonnaise. La réalisatrice est notamment connue pour Sage-Homme en 2023, ou Panache l'année suivante avec José Garcia.

    A noter qu'à l'échelle régionale, le cinéma se porte bien. En 2023, près de 1 000 jours de tournage ont été comptabilisé, tout formats confondus soit 33,3 millions d'euros de retombées économiques sur le territoire. Une activité qui paie puisqu'en 2023, Anatomie d'une chute, tourné de la région et réalisé par Justine Triet avait remporté l'oscar du meilleur scénario original.

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