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Parc aux Hérissons
©Lucas Frangella/Ville de Villeurbanne

L'intégralité du parc aux Hérissons ouvrira ce samedi à Villeurbanne

  • par Loane Carpano

    • Après plus d'un an de travaux, l'intégralité du parc aux Hérissons ouvrira ce samedi 4 avril à Villeurbanne.

    Les Villeurbannais vont pouvoir profiter d'un nouveau parc pour les vacances de Pâques. Après quinze mois de travaux et une ouverture partielle à l'été 2025, l'intégralité du parc aux Hérissons ouvrira ses portes au public le samedi 4 avril.

    D'une superficie de 14 800 m2, le parc situé à l'Autre Soie, compte désormais une aire de jeux pour enfants, un verger d'arbres fruitiers, un potager participatif, ou encore, une mare et un jardin. En parallèle, de larges zones seront fermées au public et maintenues à l'état naturel pour permettre aux espèces vivantes de s'y développer. A terme, les usagers auront peut-être la chance d'observer des hérissons, dont l'habitat naturel a été préservé.

    Les habitants qui le souhaitent pourront rejoindre l'association "Mille et un Hérissons" pour s'occuper du potager, du verger, ou pour participer à des animations.

    Lire aussi : Passage pour hérissons, rénovation de gymnase... Les projets du budget participatif à Lyon 4e

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