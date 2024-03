Tourné en Auvergne-Rhône-Alpes, "Anatomie d'une chute" décroche un Oscar

Arthur Harari et Justine Triet ont reçu l’oscar du meilleur scénario pour le script de Anatomie d’une chute, dimanche 10 mars lors de la 96e cérémonie des Oscars. (Photo de Valerie Macon / AFP)

Nommé cinq fois aux Oscars, le film français Anatomie d’une chute tourné en Savoie et en Isère repart avec la statuette du meilleur scénario original pour Justine Triet et Arthur Harari.

Palme d’or à Cannes en 2023, récompensé deux fois aux Golden Globes en 2024 et sacré six fois aux Césars en février dernier, Anatomie d’une chute poursuit sa moisson de récompenses. Tourné en Savoie dans la vallée de la Maurienne et en Isère, le film de Justine Triet a décroché l’Oscar du "meilleur scénario original" dimanche 10 mars aux États-Unis lors de la 96e cérémonie des Oscars.

Également en lice dans les catégories "meilleur film", "meilleure réalisation", "meilleure actrice" et "meilleur montage", le film dont le scénario a été co-écrit par Arthur Harari (également acteur dans Le Procès Goldman), a été devancé dans trois de ces catégories par le Oppenheimer de Christopher Nolan, qui a tout raflé sur son passage en décrochant sept statuettes.

D'importants bénéfices pour le territoire régional

Près d’un an après son discours polémique à Cannes sur l'effritement du modèle d'exception culturelle française, Justine Triet, dont le film n’avait pas été présenté par la France dans la catégorie "meilleur film en langue étrangère", fait un pied de nez aux instances du cinéma français. Lors de son discours la réalisatrice française a toutefois soigneusement évité le sujet, préférant évoquer son âge et les bénéfices de cette distinction pour "traverser la crise de la quarantaine".

Financé à hauteur de 270 000 euros par la région Auvergne-Rhône-Alpes, au travers de son fonds Auvergne-Rhône-Alpes cinéma, Anatomie d'une chute avait tout de même largement profité de ce modèle d’exception culturelle française. Cet investissement de la région, qui s'inspire notamment du modèle américain, dans lequel les Etats financent les longs-métrages pour qu'ils viennent tourner dans leur territoire, a rapporté gros à la région. Le tournage aurait ainsi généré 700 000 euros en dépenses directes sur la région. Pour Auvergne-Rhône-Alpes cinéma, l’investissement va même plus loin, puisque en tant que coproducteur, le fonds régional pour le cinéma devrait pouvoir récupérer une partie des recettes générées par le film désormais oscarisé.