Une série à succès tournée dans l'Intercontinental de l'Hôtel-Dieu

L'hôtel 5 étoiles accueille le tournage de la deuxième saison de la série romantique à succès "Dear You" diffusée sur Prime Vidéo.

Quand le romantisme s'installe à Lyon. La série romantique à succès "Dear You" portée par Carla Ploquin et Terence Telle pose ses valises dans la capitale des gaules pour sa deuxième saison. C'est à partir de lundi qu'un étrange rideau noir s'était dressé devant les portes de l'établissement 5 étoiles du 2ème arrondissement.

Selon les informations du Progrès, la production cherchait encore des figurants il y a dix jours pour incarner des invités de luxe. A noter que cette deuxième saison n'est pas exclusivement tournée à Lyon, puisque Paris sera aussi le théâtre de plusieurs scènes.

La série diffusée sur Prime Vidéo réalisé par Julien Carpentier est adaptée de la série de romans éponyme signée Emily Blaine.