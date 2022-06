Chorale géante à Fourvière : du beau temps prévu et déjà 350 inscrits

Pour la chorale d’amateur "Tra La Lyon" qui prévoit de chanter un morceau de Queen sur l’esplanade de Fourvière, 350 personnes sont déjà inscrites. Plus que 150 pour obtenir l’objectif des 500 chanteurs.

Ce jeudi 9 juin, une chorale amateure a été composée pour chanter un classique pop-rock de Queen : "Don’t stop me now". La chorale prend le nom de "Tra La Lyo"» et 350 personnes sont déjà inscrites ce matin, selon les organisateurs.

La météo annonçant un beau temps pour 20h, le début des répétitions, les chanteur et le public pourront assister à un moment de rassemblement rock. Les inscriptions sont ouvertes pour atteindre l’objectif fixé des 500 inscrits.

Ce soir, l’évènement sera ouvert à tous. Le public pourra venir écouter les chanteurs et profiter d’un moment avec boisson et nourriture. Sera aussi présente une fanfare pour animer la soirée.