500 personnes à Fourvière pour chanter "Don't stop me know" de Queen

L’esplanade de la basilique de Fourvière accueillera le 9 juin la chorale "TraLaLyon". Sa composition : 500 amateurs. Les inscriptions sont encore ouvertes.

Jeudi 9 juin, l'association "Art en live" organise " Tra La Lyon", un moment de musique unique sur l’esplanade de la basilique de Fourvière.

A 21h, 500 amateurs sont attendus pour interpréter le morceau iconique du groupe anglais Queen, Don’t stop me now. Trois voies (aiguë, médium et grave) chanteront simultanément la chanson.

L’objectif est de réunir les amoureux de pop rock et de Queen le temps d’une chanson pour un moment festif. Avec l’une des plus belles vues sur la ville de Lyon. Sont également prévues une fanfare et des stands pour se désaltérer et se restaurer.

L’inscription est disponible sur le site de Tra La Lyon pour 10 euros. Une fois inscrits, les participants reçoivent les paroles ainsi que les fichiers audios pour s’entrainer. Le jour de l’évènement, les chanteurs sont attendus à 20h pour une répétition générale sous les mains du chef de cœur professionnel Renato Di Folco.

L’évènement est ouvert pour tout les spectateurs et les inscriptions sont nécessaires pour les chanteurs.