Horse Field festival, du rock dans les monts-d'Or !

Jeune manifestation, en tout cas dans sa forme actuelle, le Horse Field festival est l’un des derniers monuments festivaliers de la culture rock (et uniquement rock) soucieux de mettre en valeur les instrumentistes au profit des DJ.

Pour autant, Horse Field n’est pas un festival pour anciens combattants de la cause. Ne sont programmées ici que des jeunes pousses régionales dans un vrai souci d’éclectisme (Venin Carmin, Fontanarosa, Claire days) et des figures montantes nationales.

En l’espèce, on ne saurait trop conseiller de ne pas rater ce groupe venu de Giverny en Normandie, et malgré ça plus impressionnant qu’impressionniste : You Said Strange.

Soit un quatuor versant dans la pop psyché mâtinée de shoegaze en décalage complet avec l’air du temps. Un groupe dont l’album a été produit par le guitariste des cultes Dandy Warhols et qui fait déjà son effet du côté du nord-ouest des États-Unis.

Horse Field festival - 30 juin et 1er juillet, à Curis-au-Mont-d’Or