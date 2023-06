Le groupe mythique de hard-rock était à la Halle Tony-Garnier ce mardi pour leurs adieux aux public. Retour en images.

Avec The End of the Road World Tour, Kiss, formé en 1973, va clore une incroyable carrière avec une tournée internationale dont le point d’orgue se déroulera en fin d’année au Madison Square Garden à New-york, la ville où le groupe s’est formé il y a 50 ans.

7 000 spectateurs leur ont rendu hommage à la Halle Tony Garnier, beaucoup reprenant leur légendaire grimage qui a marqué plusieurs générations de fans bercés par les "I was made for loving you, baby" !

