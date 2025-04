La table du mois : Murmures, hautes fréquences

Le nouveau bistrot de Lyon qui crache, format 16/9. Au programme : cuisine ouverte et libertaire.



Sans tambour ni trompette. En sourdine. À la dérobée. En catimini. Sans faire de bruit. Quasi sous la table. Noé Saillard est comme ça. Après avoir roulé sa bosse aux quatre coins de la planète, fait des ouvertures remarquées à Lyon, il vient de passer le mur du son en ouvrant son propre restaurant. Ni Dieu ni maître. Murmures est son arche. “Après moi le déluge”, tel pourrait être le credo de ce petit génie des fourneaux.

Il ne suit ni modes ni influences. Fait ce qu’il aime. En créant la surprise et en proposant quelques fantaisies. Il laisse libre cours à son imagination et sa créativité. Sa cuisine ? Fusion, bariolée d’épices et de saveurs du monde entier. Ingénieuse et habile. Subtile. Sa base : les produits fermiers et de saison.

Avec un parti pris : menu imposé à midi. Comme à la maison. Un risque qui peut en rebuter plus d’un. Chez Noé Saillard, on parlera plutôt d’une identité forte qui permet de proposer des plats signature. Clivant, certes.