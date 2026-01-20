Ce mardi 20 janvier les premiers essais de circulation du BHNS reliant Part-Dieu à Montchat, nommé TB12, ont débuté. La ligne doit, à l'horizon 2027, se poursuivre jusqu'aux Sept Chemins.

Les habitants du 3e arrondissement et du sud de Villeurbanne vont pouvoir souffler. Les travaux liés au BHNS entre Part-Dieu et les Sept Chemins, et qui ont engendré d'importants désagréments pour les riverains de la route de Genas et de l'avenue Félix-Faure, touchent vraiment à leur fin. Depuis ce mardi 20 janvier, les premiers véhicules du BHNS, ligne renommée TB12 pour Tram-Bus 12, circulent pour les premières phases de tests.

Des tests grandeur nature pour une ligne qui reliera la gare Part-Dieu à la station Kimmerling-Genêts, tout à l'est de Lyon, à la limite avec Bron et Villeurbanne. "Cette nouvelle ligne est plus qu'un bus" se félicite Alice Muller, cheffe de projet du TB12, depuis l'arrêt Maisons Neuves pour le lancement officiel des essais. "Cette ligne aura la même performance qu'un tramway" rappelle-t-elle. Avec une priorité au feu et un site propre sur l'ensemble du parcours, le TB12 circulera de 4h30 à 0h30 avec une fréquence de 7 minutes en heure de pointe.

Au total, 27 nouveaux conducteurs ont été formés pour cette ligne qui tournera avec huit bus électriques flambant neufs et deux bus supplémentaires en réserve. Chaque véhicule pourra accueillir 130 voyageurs tandis que l'objectif de fréquentation a été fixé à environ 25 000 voyageurs par jour par le Sytral, pour une ligne qui viendra en concurrence avec des lignes fortes déjà existantes comme le tramway T3.

Si ce mardi matin encore de nombreuses voitures sont stationnées sur la plateforme bus, les usagers vont devoir s'habituer à ce nouveau bus qui accueillera ses premiers voyageurs le 28 février 2026. Entre Part-Dieu et Kimmerling, 500 arbres ont été plantés créant ainsi une "trame végétale tout au long du tracé".

Une première étape pour une ligne qui devrait se poursuivre à l'horizon 2027 jusqu'au Sept Chemins, en passant sous le périphérique Laurent Bonnevay, puis à l'horizon 2029 jusqu'à Parilly, en passant par Vénissieux. Des prolongements de ligne hypothétiques qui dépendront forcément des résultats de l'élection métropolitaine de mars prochain.

