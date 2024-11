Le conseil d'administration de Sytral mobilités a approuvé l'autorisation demandée pour le développement des mobilités dans l'est de Lyon.

Comme officialisé par Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du Sytral, jeudi 24 octobre, la création de la ligne de tramway T8 et le prolongement du futur Bus à haut niveau de service (BHNS) Part-Dieu - Sept-Chemins verront bien le jour. Réuni ce jeudi, le conseil d'administration de Sytral mobilités a approuvé l'autorisation à cet égard. Afin de mener ces deux projets structurants, le Sytral lancera avant la fin d'année 2025 une phase de rencontres avec l'ensemble des acteurs économiques et institutionnels des territoires concernés. Les deux projets ne devraient pas être livrés avant l'horizon 2030. Par ailleurs, les élus ont également approuvé l’autorisation demandée de saisir la Commission nationale du débat public autour de la création du tramway T8.

Un besoin face au "dynamisme économique de l’Est"

Pour rappel, ce développement de l'est lyonnais par le biais de la future ligne de tramway T8 proposera aux habitants une douzaine de station. Le tracé prévu est long de 8,1 km. Le coût est estimé à 245 millions d'euros. Il améliorera notamment la desserte du campus Porte des Alpes et "accompagnera les projets urbains prévus sur le Carré de Soie, sur le quartier prioritaire de la politique de la ville Bron-Terraillon et sur le quartier en mutation autour de la Gare de Vénissieux", détaille, entre autres, Bruno Bernard.

Quant au prolongement du BHNS, il "contribuera à conforter le dynamisme économique de l’Est, améliorera la desserte du campus de la Porte des Alpes et permettra une mixité des fonctions avec un développement résidentiel, sur certains secteurs", promet Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole de Lyon et de Sytral mobilités.

