Lyon : à Fourvière, le jardin du Rosaire restauré d'ici l'été 2027

Le jardin du Rosaire, sur la colline de Fourvière à Lyon, sera entièrement restauré d'ici l'été 2027.

Les travaux de restauration du jardin du Rosaire sur la colline de Fourvière ont débuté en ce mois de janvier 2026. Le projet "propose de retrouver une compréhension historique du site, constituant un patrimoine paysager exceptionnel", indique la Ville de Lyon, qui précise qu'il permettra également de "clarifier la perception du passant ans le jardin".

5,5 millions d'euros

Sur les 2,5 hectares de cet espace, 1,9 hectare est classé au titre des Monuments historiques. La restauration du jardin est ainsi menée "en collaboration étroite avec les services de l'État en charge des Monuments historiques", indique la Ville de Lyon. L'État soutient en ce sens le projet, à hauteur de 400 000 €, sur un investissement total de 5,5 millions d'euros. La Fondation du patrimoine participe également à hauteur de 50 000 €.

Le projet de restauration accorde une attention particulière à la protection de la biodiversité avec la sanctuarisation de certaines zones, une gestion de l'éclairage pour limiter la pollution lumineuse, ou encore l'installation de passages à faune. D'un point de vue architectural, "les ouvrages, les cheminements, l'éclairage de balisage et les ambiances végétales des clos historiques seront restaurés ou recomposés dans le respect de l'esprit du jardin de la fin du XIXe siècle".

Des travaux de confortement du talus en contrebas de la basilique sont actuellement réalisés jusqu'au mois de mars. En parallèle, les travaux d'aménagement du secteur Jaricot, incluant la pose d'une nouvelle passerelle métallique et la restauration du portail de la montée du Cardinal Decourtray se poursuivront jusqu'au mois de juillet. Les travaux doivent ensuite être entièrement achevés à l'été 2027.