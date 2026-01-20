Actualité
Situé dans le 5e arrondissement de Lyon, le jardin du Rosaire sera restauré d’ici l’été 2027. (@DR)

Lyon : à Fourvière, le jardin du Rosaire restauré d'ici l'été 2027

  • par Nathan Chaize

    • Le jardin du Rosaire, sur la colline de Fourvière à Lyon, sera entièrement restauré d'ici l'été 2027.

    Les travaux de restauration du jardin du Rosaire sur la colline de Fourvière ont débuté en ce mois de janvier 2026. Le projet "propose de retrouver une compréhension historique du site, constituant un patrimoine paysager exceptionnel", indique la Ville de Lyon, qui précise qu'il permettra également de "clarifier la perception du passant ans le jardin".

    5,5 millions d'euros

    Sur les 2,5 hectares de cet espace, 1,9 hectare est classé au titre des Monuments historiques. La restauration du jardin est ainsi menée "en collaboration étroite avec les services de l'État en charge des Monuments historiques", indique la Ville de Lyon. L'État soutient en ce sens le projet, à hauteur de 400 000 €, sur un investissement total de 5,5 millions d'euros. La Fondation du patrimoine participe également à hauteur de 50 000 €.

    Le projet de restauration accorde une attention particulière à la protection de la biodiversité avec la sanctuarisation de certaines zones, une gestion de l'éclairage pour limiter la pollution lumineuse, ou encore l'installation de passages à faune. D'un point de vue architectural, "les ouvrages, les cheminements, l'éclairage de balisage et les ambiances végétales des clos historiques seront restaurés ou recomposés dans le respect de l'esprit du jardin de la fin du XIXe siècle".

    Des travaux de confortement du talus en contrebas de la basilique sont actuellement réalisés jusqu'au mois de mars. En parallèle, les travaux d'aménagement du secteur Jaricot, incluant la pose d'une nouvelle passerelle métallique et la restauration du portail de la montée du Cardinal Decourtray se poursuivront jusqu'au mois de juillet. Les travaux doivent ensuite être entièrement achevés à l'été 2027.

    à lire également
    "Plus qu'un bus" : les essais du TB12 débutent ce mardi à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "Plus qu'un bus" : les essais du TB12 débutent ce mardi à Lyon 12:45
    Lyon : à Fourvière, le jardin du Rosaire restauré d'ici l'été 2027 12:00
    Lyon conserve sa 2e place des métropoles les plus attractives selon le baromètre Arthur Loyd 2025 11:21
    police faits divers lyon
    Lyon : une livreuse de stupéfiants interpellée avec un arsenal de drogues 10:40
    Lyon : le tweet d’une candidate de Jean-Michel Aulas sur "les emplois fictifs" à la mairie du 9e crée la polémique 10:07
    d'heure en heure
    Carrefour
    Vénissieux : deux nouveaux commerces vont ouvrir dans la galerie marchande de Carrefour 09:33
    Quais du Polar 2026 : 133 auteurs attendus à Lyon 08:59
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours mauvaise ce mardi 08:28
    voiture police faits-divers
    Décines : un lycéen de 17 ans agressé, la piste raciste examinée 08:08
    Police municipale
    Narcotrafic : cinq Colombiens lourdement armés arrêtés à Lyon 07:48
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:33
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un mardi frais et nuageux à Lyon, jusqu'à 5 degrés attendus 07:12
    Eric Lafond
    Eric Lafond défend "l'ambition" d'un métro qui relie l'Ouest et l'Est lyonnais 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut