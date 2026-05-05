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CRS lors de la manifestation du 1er mai 2026 à Lyon. (CM)

Violences urbaines dans l’agglomération lyonnaise : une unité de CRS déployée en renfort

  • par Clémence Margall

    • Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a accordé une unité de CRS en renfort après les multiples fusillades et agressions survenues dans l’agglomération lyonnaise.

    Alors que les fusillades et les agressions se multiplient dans le Rhône depuis plusieurs semaines, la tension ne redescend pas. Et la présence supplémentaire de forces de l’ordre, notamment à Décines après qu’une femme a été blessée par une balle perdue, ne semble pas calmer le jeu. Dans la nuit de dimanche à lundi, une policière municipale de Rillieux-la-Pape a été grièvement touchée à la tête dans ce qui s’apparente à un guet-apens. Elle a été opérée en urgence hier et souffre d'une fracture du crâne.

    Sur la demande de la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a accordé "a accordé une unité de CRS en renfort dans l’agglomération en complément des deux déjà présentes dans l’agglomération lyonnaise en permanence et la CRS 83", annoncent les services de l’État ce mardi. Elle est présente dès aujourd’hui "et pour les jours à venir", précisent-ils toujours.

    Les effectifs seront notamment déployés à Décines, Rillieux-la-Pape et Villeurbanne, ainsi que dans d’autres quartiers qui, pour l’heure, ne sont pas communiqués pour des raisons opérationnelles.

    Lire aussi : Agression d’une policière à Rillieux : le maire Alexandre Vincendet demande l'aide de l'État

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