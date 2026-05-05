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(Image d’illustration. © PHILIPPE HUGUEN / AFP)

À l’ouest de Lyon, il harcèle une jeune femme avant de s’empaler la jambe sur un portail

  • par LR

    • À Collonges-au-Mont-d’Or, un homme qui avait harcelé une jeune femme dans la rue s’est blessé la jambe en escaladant un portail dans sa fuite.

    Alors qu’elle marchait rue du Port, à Collonges-au-Mont-d’Or, une jeune femme a été accostée par deux jeunes hommes résidant dans une unité éducative d’hébergement situé dans la même rue. Selon Le Progrès, éconduits, les deux protagonistes auraient alors donné un coup de pied dans la porte de la victime, alors rentrée chez elle.

    En prenant la fuite, ils auraient cherché à se cacher dans un bâtiment adjacent en escaladant le portail. C’est à ce moment-là que l’un des deux s’est empalé la jambe sur un piquet, se blessant grièvement. Les parents de la jeune fille harcelée plus tôt ont alors prévenu les forces de l’ordre, permettant de prodiguer les premiers secours à l’individu blessé.

    Une plainte a toutefois été déposée par les parents de la jeune fille.

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