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La Villa Florentine, à Lyon @Justine Nerini

Lyon : la Villa Florentine rouvre ses portes après des travaux de rénovations

  • par Romain Balme

    • Après quatre mois de travaux, la Villa Florentine ouvre à nouveau ses portes. Au programme 36 chambres et suites, gastronomie, et espace détente.

    Icône lyonnaise, la Villa Florentine a entamé un nouveau chapitre de son histoire ce jeudi 30 avril. Situé dans le 5e arrondissement, sur la colline de Fourvière, l'édifice ouvre à nouveau ses portes à l'occasion d'un soft opening. Le bâtiment est fondé au 17e siècle dans un contexte d'arrivées massives d'artistes italiens. D'abord couvent, puis foyer d'éducation, avant de se muer en hôtel, la Villa est acquise fin 2025 par Beauvallon, collection hôtelière familiale lyonnaise.

    L'établissement, a fait l'objet d'une rénovation totale, menée depuis janvier dernier par Joséphine Fossey dans le respect de sa structure d'origine. Selon le communiqué, "la décoration a été pensée comme si elle avait toujours existé, s’articulant autour d’un triptyque stylistique : monacal, florentin et lyonnais."

    Trente-six chambres et suites, allant de 23 à 128 ㎡ composent désormais le bâtiment, avec la volonté de mettre en avant un élément central, la vue. L'établissement mise également sur la cuisine, sous la direction du Chef Henri Carlier. Au menu, gastronomie, bistronomie, brunchs, bar ou encore salon de thé.

    Enfin, troisième élément prééminent dans cette nouvelle configuration, l'espace détente. Le spa est revisité, "inspiré à la fois des thermes florentins de la Renaissance et des rituels apaisants du monde monastique." Celui-ci n'ouvrira toutefois ses portes qu'en juin prochain, comme les huit dernières suites qui composent la Villa Florentine.

    Lire aussi : Villa Florentine, la dernière tentation du luxe

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