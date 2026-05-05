Deux alertes à la bombe dans des collèges à l’est de Lyon, un suspect interpellé

Lundi 4 mai, des collèges de Bourgoin-Jallieu et L’Isle-d’Abeau ont été évacués en urgence après que la présence d’une bombe a été signalée.

En milieu de matinée, hier, lundi 4 mai, les collèges Robert-Doisneau de L’Isle-d’Abeau et Salvador-Allende à Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère, ont reçu à quelques secondes d’intervalle un appel téléphonique particulièrement menaçant. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, l’appel signalait la présence de "bombe" dans les deux établissements.

Immédiatement prévenus, des gendarmes de L’Isle-d’Abeau et des policiers nationaux de Bourgoin-Jallieu se sont rendus sur place pour évacuer les collèges, soit plusieurs centaines d’élèves et les personnels éducatifs. Une levée de doute a ensuite été réalisée.

L’enquête menée parallèlement a permis d’établir que les appels provenaient d’une même ligne téléphonique : celle d’un adolescent résidant à Maubec. Le jeune homme aurait été scolarisé dans les deux établissements, d’abord au collège Salvador-Allende, mais avait fait l’objet d’une exclusion définitive, et serait désormais inscrit au collège Robert-Doisneau. Selon les premiers éléments, le suspect serait en rupture scolaire. Sa garde à vue a été prolongée lundi soir. L’enquête se poursuit.