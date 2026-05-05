Actualité
Illustration. (Photo de LOIC VENANCE / AFP)

Deux alertes à la bombe dans des collèges à l’est de Lyon, un suspect interpellé

  • par LR

    • Lundi 4 mai, des collèges de Bourgoin-Jallieu et L’Isle-d’Abeau ont été évacués en urgence après que la présence d’une bombe a été signalée.

    En milieu de matinée, hier, lundi 4 mai, les collèges Robert-Doisneau de L’Isle-d’Abeau et Salvador-Allende à Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère, ont reçu à quelques secondes d’intervalle un appel téléphonique particulièrement menaçant. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, l’appel signalait la présence de "bombe" dans les deux établissements.

    Immédiatement prévenus, des gendarmes de L’Isle-d’Abeau et des policiers nationaux de Bourgoin-Jallieu se sont rendus sur place pour évacuer les collèges, soit plusieurs centaines d’élèves et les personnels éducatifs. Une levée de doute a ensuite été réalisée.

    L’enquête menée parallèlement a permis d’établir que les appels provenaient d’une même ligne téléphonique : celle d’un adolescent résidant à Maubec. Le jeune homme aurait été scolarisé dans les deux établissements, d’abord au collège Salvador-Allende, mais avait fait l’objet d’une exclusion définitive, et serait désormais inscrit au collège Robert-Doisneau. Selon les premiers éléments, le suspect serait en rupture scolaire. Sa garde à vue a été prolongée lundi soir. L’enquête se poursuit.

    à lire également
    Sous les couches du temps, un chef-d’œuvre renaît dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Deux alertes à la bombe dans des collèges à l’est de Lyon, un suspect interpellé 12:46
    Sous les couches du temps, un chef-d’œuvre renaît dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu de Lyon 12:31
    Nuisibles : A Tassin-la-Demi-Lune, une boulangerie visée par une fermeture administrative 11:55
    Musée Lumière à Lyon
    Lyon : la Villa Lumière et le Hangar du Premier-Film présélectionnés pour le Monument préféré des Français 11:22
    Villeurbanne : cette boucherie halal fermée d'urgence pour manque d'hygiène 11:05
    d'heure en heure
    Une conseillère Grand Coeur lyonnais condamnée pour prise illégale d'intérêts 10:40
    Corruption à la faculté de médecine Lyon sud : le procès s'ouvre ce mardi 10:24
    avion easyjet lyon (@VG)
    Vol Lyon-Naples : EasyJet condamné pour un refus d'embarquer une passagère 09:44
    Hôtel de Ville de Lyon, place de la Comédie. (@Nathan Chaize)
    Lyon : Yasmine Bouagga et Sophia Popoff prennent la tête du groupe écologiste au conseil municipal 09:25
    De nouvelles portes incendiées à Décines malgré la présence policière 08:45
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Une femme mortellement percutée par un train en gare de Saint-Priest 08:16
    GrandLyon Habitat lance un vaste diagnostic pour améliorer l’accessibilité de ses résidences 08:00
    orages
    Orages violents : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:36
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut