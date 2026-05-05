D’importants travaux de sécurisation menés sur l’A72 en direction de Saint-Étienne jusqu'en juin

Des travaux de sécurisation et de fluidification sont réalisés au niveau de l’échangeur n°15 (Méons) de l’A72 dans le sens Clermont-Ferrand vers Saint-Étienne.

Les automobilistes devront être vigilants. Depuis le 4 mai, d’importants travaux de sécurisation et de fluidification sont réalisés par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE) au niveau de l’échangeur n°15 (Méons) de l’A72 dans le sens Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) vers Saint-Étienne (Loire). Les opérations s’étaleront jusqu’au mois de juin et nécessitent des aménagements.

Dans le détail, la bretelle d’entrée n°15 de l’échangeur de Méons sera fermée à la circulation pendant toute la durée du chantier (du 5 mai au 19 juin), de jour comme de nuit. Sur l’autoroute A72, la circulation est maintenue au droit des travaux sur deux voies de largeur réduite (3,20 m et 2,80 m) afin de permettre l'aménagement de la nouvelle voie d’insertion.

L’A72 sera quant à elle complètement fermée entre 21 heures et 6 heures le lendemain, entre les échangeurs n°14 et n°16, les nuits du 11 au 12 juin, du 17 au 18 juin et du 18 au 19 juin. Une déviation obligatoire sera mise en place.

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