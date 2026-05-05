Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

D’importants travaux de sécurisation menés sur l’A72 en direction de Saint-Étienne jusqu'en juin

  • par LR

    • Des travaux de sécurisation et de fluidification sont réalisés au niveau de l’échangeur n°15 (Méons) de l’A72 dans le sens Clermont-Ferrand vers Saint-Étienne.

    Les automobilistes devront être vigilants. Depuis le 4 mai, d’importants travaux de sécurisation et de fluidification sont réalisés par la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE) au niveau de l’échangeur n°15 (Méons) de l’A72 dans le sens Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) vers Saint-Étienne (Loire). Les opérations s’étaleront jusqu’au mois de juin et nécessitent des aménagements.

    Dans le détail, la bretelle d’entrée n°15 de l’échangeur de Méons sera fermée à la circulation pendant toute la durée du chantier (du 5 mai au 19 juin), de jour comme de nuit. Sur l’autoroute A72, la circulation est maintenue au droit des travaux sur deux voies de largeur réduite (3,20 m et 2,80 m) afin de permettre l'aménagement de la nouvelle voie d’insertion.

    L’A72 sera quant à elle complètement fermée entre 21 heures et 6 heures le lendemain, entre les échangeurs n°14 et n°16, les nuits du 11 au 12 juin, du 17 au 18 juin et du 18 au 19 juin. Une déviation obligatoire sera mise en place.

    Lire aussi : Week-end du 8 mai : Bison Futé voit rouge sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes

    à lire également
    Lac des sapins beaujolais vert
    114 noyades en Auvergne-Rhône-Alpes durant l’été 2025, dont 27 dans le Rhône

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    D’importants travaux de sécurisation menés sur l’A72 en direction de Saint-Étienne jusqu'en juin 16:17
    Lac des sapins beaujolais vert
    114 noyades en Auvergne-Rhône-Alpes durant l’été 2025, dont 27 dans le Rhône 15:22
    Touristes pont Lyon
    Lyon s’impose comme la star des city-trips avec +55 % de réservations 14:56
    À Villeurbanne, les Puces du canal placées en procédure de sauvegarde 14:52
    Week-end du 8 mai : Bison Futé voit rouge sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes 14:00
    d'heure en heure
    Lyon : la Villa Florentine rouvre ses portes après des travaux de rénovations 13:20
    Deux alertes à la bombe dans des collèges à l’est de Lyon, un suspect interpellé 12:46
    Sous les couches du temps, un chef-d’œuvre renaît dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu de Lyon 12:31
    Nuisibles : A Tassin-la-Demi-Lune, une boulangerie visée par une fermeture administrative 11:55
    Musée Lumière à Lyon
    Lyon : la Villa Lumière et le Hangar du Premier-Film présélectionnés pour le Monument préféré des Français 11:22
    Villeurbanne : cette boucherie halal fermée d'urgence pour manque d'hygiène 11:05
    Une conseillère Grand Coeur lyonnais condamnée pour prise illégale d'intérêts 10:40
    Corruption à la faculté de médecine Lyon sud : le procès s'ouvre ce mardi 10:24
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut