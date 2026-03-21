Lyon : une marche contre "les violences d’État, policières et le racisme systémique" organisée ce samedi

L’association Idir Espoir et Solidarité et l’association des victimes des crimes sécuritaires organisent ce samedi 21 mars à partir de 15 heures une marche contre "les violences d’État, policières et le racisme systémique." Elle s’élancera depuis la place Jean Macé (7e arr.).

Les associations des victimes des crimes sécuritaires et Idir Espoir et Solidarité donnent rendez-vous aux Lyonnais à 15 heures place Jean Macé, dans le 7e arrondissement, ce samedi 21 mars pour une marche contre "les violences d’État, policières et le racisme systémique."

"Pas de justice, pas de paix"

Dans leur communiqué, les associations clament : "Pas de justice, pas de paix." "Ce cri est la protestation d’hommes et de femmes atteints dans leur chaires, et dans la juste idée qu’ils se font de la justice et de la vérité. Il révèle une demande, une exigence partagée entre douleur et révolte, résignation apparente et colère explosive", écrivent-elles toujours. Elles dénoncent par ailleurs "un système qui affiche haut et fort ses principes de liberté d’égalité et de fraternité à l’internationale, mais qui, en pratique, continue à pratiquer la peine de mort, d’une balle dans le dos."

Alors que la présomption de la légitime défense "menant à l’impunité totale des agents" est aujourd’hui "soutenu par le gouvernement Macron, via son ministre de l’Intérieur" et l’extrême droite, les associations estiment qu’il s’agit d’une mesure "dévastatrice, qui ouvrirait la voie à des exécutions extra-judiciaires, tout en privant les familles des victimes de toute possibilité de voir leur affaire traitée par la justice, ou d’aboutir à la manifestation de la vérité."

Les organisateurs appellent donc les manifestants "à soutenir et à enrichir la voie de la désescalade" en se rassemblant ce samedi.

Lire aussi : En images. Pour le 8 mars, près de 10 000 personnes défilent à Lyon en solidarité avec toutes les femmes du monde