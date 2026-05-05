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Représentants de la Fondation du patrimoine, des Hospices Civils de Lyon, de l’association diocésaine de Lyon ainsi que les 2 architectes ayants travaillé sur le projet

Sous les couches du temps, un chef-d’œuvre renaît dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu de Lyon

  • par Clarisse Bererd
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    • La rénovation et l’inauguration du transept nord de la chapelle de l'Hôtel Dieu de Lyon s’inscrit dans la lignée des nombreuses rénovations qui ont eu lieu depuis près d'un demi-siècle.

    271 000 euros ont été nécessaires afin de rénover le transept nord de la chapelle de l’Hôtel-Dieu. Les années de chauffage en continu avaient comme "caramélisé" la crasse. Les décors peints étaient illisibles, les enduits altérés et les boiseries fragilisées. Le nettoyage et la rénovation de la chapelle était donc complexes, exigeant un travail particulièrement minutieux.

    Les travaux de restauration, menés par l'équipe de Didier Repellin, architecte des Bâtiments de France, ont permis de redécouvrir le décor en trompe-l’œil de 1868 d’Alexandre Denuelle. Par ailleurs, ce lieu qui, autrefois communiquait directement avec l’Hôtel-Dieu au XVIIe siècle, n’est désormais plus accessible.

    Transept Nord de la chapelle de l'Hôtel Dieu. Crédit : Dominique Robert

    La rénovation se poursuit

    Deux chapelles latérales restent encore à restaurer. Leur restauration fait actuellement l'objet du lancement d'une souscription.

    Les travaux pour la chapelle de la Charité sont prévus pour 2026. La ville de Lyon a engagé 50 000 euros. Il reste encore 170 000 euros de dons privés à récolter d’ici la fin de l’année afin que les travaux puissent avoir lieu. Les marchés passés, il ne manque plus que le financement afin de démarrer les travaux.

    Chapelles de la Charité et des Reliques. Crédit : Dominique Robert

    Quant à la chapelle des Reliques, les travaux sont prévus pour 2027. La rénovation est estimée à 450 000 euros. 220 000 euros sont destinés au reliquaire. Offert par le cardinal de Bonald en 1849, il contient 651 reliques, unique en Europe.

    On estime le budget de l’ensemble des travaux pour la rénovation complète de la chapelle à plus de 8 millions d’euros. En effet, la nef, le chœur, l’orgue et les espaces attenants comme la sacristie restent à rénover. Ces travaux devraient coûter 4,5 millions d’euros. Depuis 2012, 2,9 millions d’euros ont été investis.

    Rappel de l'historique des rénovations

    • 2012-2013 : la chapelle de la Vierge, des tableaux, de la Vierge de Mimerel et des vitraux
    • 2013-2014 : la chapelle des fonds baptismaux
    • 2015-2016 : la chapelle du Sacré-Coeur, de la chapelle Saint-Joseph et du transept sud
    • 2017 : la chapelle Notre-Dame de Pitié
    • 2018-2019 : la façade et des clochers
    • 2020 : la chapelle Sainte-Marthe
    • 2025 : le transept nord
    Didier Repellin montre un avant/ après de l'un des objets rénovés

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