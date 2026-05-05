Représentants de la Fondation du patrimoine, des Hospices Civils de Lyon, de l’association diocésaine de Lyon ainsi que les 2 architectes ayants travaillé sur le projet

La rénovation et l’inauguration du transept nord de la chapelle de l'Hôtel Dieu de Lyon s’inscrit dans la lignée des nombreuses rénovations qui ont eu lieu depuis près d'un demi-siècle.

271 000 euros ont été nécessaires afin de rénover le transept nord de la chapelle de l’Hôtel-Dieu. Les années de chauffage en continu avaient comme "caramélisé" la crasse. Les décors peints étaient illisibles, les enduits altérés et les boiseries fragilisées. Le nettoyage et la rénovation de la chapelle était donc complexes, exigeant un travail particulièrement minutieux.

Les travaux de restauration, menés par l'équipe de Didier Repellin, architecte des Bâtiments de France, ont permis de redécouvrir le décor en trompe-l’œil de 1868 d’Alexandre Denuelle. Par ailleurs, ce lieu qui, autrefois communiquait directement avec l’Hôtel-Dieu au XVIIe siècle, n’est désormais plus accessible.

Transept Nord de la chapelle de l'Hôtel Dieu. Crédit : Dominique Robert

La rénovation se poursuit

Deux chapelles latérales restent encore à restaurer. Leur restauration fait actuellement l'objet du lancement d'une souscription.

Les travaux pour la chapelle de la Charité sont prévus pour 2026. La ville de Lyon a engagé 50 000 euros. Il reste encore 170 000 euros de dons privés à récolter d’ici la fin de l’année afin que les travaux puissent avoir lieu. Les marchés passés, il ne manque plus que le financement afin de démarrer les travaux.

Chapelles de la Charité et des Reliques. Crédit : Dominique Robert

Quant à la chapelle des Reliques, les travaux sont prévus pour 2027. La rénovation est estimée à 450 000 euros. 220 000 euros sont destinés au reliquaire. Offert par le cardinal de Bonald en 1849, il contient 651 reliques, unique en Europe.

On estime le budget de l’ensemble des travaux pour la rénovation complète de la chapelle à plus de 8 millions d’euros. En effet, la nef, le chœur, l’orgue et les espaces attenants comme la sacristie restent à rénover. Ces travaux devraient coûter 4,5 millions d’euros. Depuis 2012, 2,9 millions d’euros ont été investis.

Rappel de l'historique des rénovations

2012-2013 : la chapelle de la Vierge, des tableaux, de la Vierge de Mimerel et des vitraux

2013-2014 : la chapelle des fonds baptismaux

2015-2016 : la chapelle du Sacré-Coeur, de la chapelle Saint-Joseph et du transept sud

2017 : la chapelle Notre-Dame de Pitié

2018-2019 : la façade et des clochers

2020 : la chapelle Sainte-Marthe

2025 : le transept nord

Didier Repellin montre un avant/ après de l'un des objets rénovés

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