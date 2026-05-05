JO 2030 : Vincent Roberti devrait être nommé directeur général du comité d'organisation

Le président du comité d’organisation des Jeux olympiques 2030, Edgar Grospiron, proposera la désignation de Vincent Roberti au poste de directeur général lors de la réunion du bureau exécutif le 11 mai prochain.

Vers la fin de la crise de gouvernance ? Après le départ de Cyril Linette en raison de "désaccords insurmontables" avec Edgar Grospiron, président du comité d’organisation, c’est Vincent Roberti qui pourrait reprendre le poste de directeur général, comme l’annonce le Cojop ce mardi dans un communiqué. Sa désignation sera soumise au vote lors de la réunion du Bureau Exécutif le 11 mai prochain.

"Cette proposition intervient à l'issue d'un processus de sélection méthodique, transparent et exigeant​. Trois profils aux expertises et parcours différents ont été présélectionnés et rencontrés par les parties prenantes dans le cadre d'un comité de recrutement dédié. Un point d'étape a été fait en ce sens lors de la réunion exécutive du 20 avril, permettant au Président de poursuivre les échanges avec les personnalités identifiées", poursuit le communiqué.

Ancien directeur général de grandes collectivités territoriales et ancien directeur d’administration centrale, Vincent Roberti est actuellement préfet du Tarn-et-Garonne. "Le Cojop est convaincu que ses grandes qualités font de Monsieur Roberti la personnalité idéale pour mener à bien la livraison des Jeux olympiques et Paralympiques Alpes Françaises 2030", peut-on encore lire.

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