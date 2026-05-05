Été 2026 : les Français revoient leurs habitudes de voyage, favorisant les séjours courts. Lyon s’impose comme la ville la plus prisée.

Les premières tendances de voyage des français pour l’été 2026 se dessinent. Selon une étude d’Hotel.com et Abritel, les français font attention à leur budget, et privilégient des destinations de proximité. Le prix des billets d’avion a augmenté en raison de la hausse du prix du carburant et du rallongement de certains itinéraires, Ainsi, dans ce contexte économique encore incertain, ils privilégient des destinations en France ou à l’étranger proche.

De nouvelles façons de voyager

"Face à la pression sur les prix des billets d'avion, les voyageurs recherchent des alternatives, privilégient les destinations plus proches de chez eux et explorent de nouvelles façons de voyager pour maximiser les expériences tout en préservant un bon rapport qualité- prix" , explique Xavier Rousselou, porte-parole de Hotels.com.

Ce sont les villes favorables aux city-trips estivaux, qui voient leur nom en tête de liste. Lyon prend la première place du classement (+55 %) devant Toulouse (+45 %) et Bordeaux (+20 %). Le city-trip consiste à réserver plusieurs hôtels lors d’un même voyage afin de vivre différentes expériences. Apprécié des jeunes générations, cette nouvelle pratique permet la découverte de divers quartiers.

Toujours en quête d'optimisation de leur budget, les français priorisent des destinations situées à quelques heures seulement des grandes métropoles. Le tarif moyen par nuit en juillet-août est 20 % à 30 % inférieur à celui pratiqué sur les côtes du sud de l'hexagone.

L'Isère est la deuxième destination la plus tendance sur Abritel, connaisant une augmentation de 20 %. Le Puy-de-Dôme prend quant à lui la dixième position avec une augmentation de 10 %.

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