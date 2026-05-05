Haute-Savoie : voiture folle sur une piste, le conducteur jugé en septembre

L’homme qui avait dévalé une piste de ski en voiture aux Houches (Haute-Savoie) en janvier a été identifié. Il sera jugé le 25 septembre.

Les images avaient fait le buzz en janvier. Des randonneurs qui se trouvaient à la tombée de la nuit sur une piste de ski aux Houches (Haute-Savoie) le 11 janvier dernier avaient croisé une voiture dévalant la piste à vive allure. Une scène surréaliste, filmée par l’un des randonneurs puis postée sur les réseaux sociaux.

Nos confrères d’ICI Pays de Savoie indiquent que le chauffeur a finalement été identifié et interpellé. "L'homme a une trentaine d'années, il est originaire de la vallée de Chamonix", confirment les enquêteurs. Ils précisent par ailleurs que "pendant cette descente folle sur la piste, on ne voit pas les plaques d'immatriculation de la voiture, mais nous avons facilement retrouvé ce véhicule sur les caméras de vidéosurveillance de la commune".

Interpellé, l’homme a reconnu les faits, mais on ignore encore s’il avait bu. Il n’a d’ailleurs aucun antécédent judiciaire. Si les remontées mécaniques étaient fermées lors de sa descente, la piste au départ du parking de Maisonneuve était ouverte la nuit pour les skieurs de randonnée. Le chauffeur sera convoqué devant la justice le 25 septembre.