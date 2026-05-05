La boulangerie-pâtisserie Delecto de Tassin-la-Demi-Lune est sous le coup d'une fermeture administrative. Le contrôle a notamment révélé la présence de nuisibles.

La boulangerie-pâtisserie Delecto, située à Tassin-la-Demi-Lune fait l'objet d'une fermeture administrative. En cause, la détection de blattes ainsi que des déjections de rongeurs au sein même des locaux de production. Autres défauts observés lors du contrôle, "l'absence de plan de maitrise sanitaire validé en interne", la présence de "denrées périmées", ou encore l'absence "d'auto-contrôles de surface", de "traçabilité des denrées" et "d'une formation à l'hygiène du personnel."

Cette fermeture a été officialisée par l'intermédiaire d'un arrêté préfectoral publié ce 4 mai. Pour y mettre un terme, le gérant devra réaliser de nombreuses mesures correctives. Parmi elles, "renforcer le plan de lutte contre les nuisibles", "nettoyer et désinfecter toutes traces de nuisibles", ou encore "un nettoyage approfondi des équipements." Les employés devront également suivre une formation à l'hygiène.

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