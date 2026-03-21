"Je tuerai toutes les personnes que je trouverai" : un mail menaçant envoyé à des universités de Lyon

Plusieurs universités de Lyon ont reçu vendredi 20 mars un mail menaçant, dans lequel l’auteur prévoyait de tuer "les blancs, les [noirs] et tous les gauchistes". Une enquête a été ouverte.

Vent de panique hier, vendredi 20 mars, dans plusieurs universités lyonnaises. Il était environ 1 heure lorsque les établissements ont reçu un mail très inquiétant, dans lequel l’auteur prévoit de tuer plusieurs personnes, révèlent nos confrères du Progrès. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Dans son mail, l’auteur écrit : "Demain, je me rendrai dans plusieurs commissariats, universités et mairies avec plusieurs amis et je tuerai toutes les personnes que je trouverai sur mon chemin." Il assure par ailleurs viser "les blancs, les [noirs] et tous les gauchistes", mais aussi les "kuffars" (personnes non-musulmanes : Ndlr), et qu’il possède "pas mal d’armes." "Vous avez bombardé des millions d’innocents et vous allez mourir", poursuit-il, et d’ajouter qu’il veut faire "payer" "pour ce que vous avez fait en Syrie."

Si la menace est prise au sérieux par les forces de l’ordre, les "explosions" qui devaient avoir lieu hier à 13 heures ne se sont, fort heureusement, pas produites.