Week-end du 8 mai : Bison Futé voit rouge sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes

La circulation s’annonce très difficile ce jeudi 7 mai sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes et de partout en France dans le sens des départs, et orange dans le sens des retours.

Attention, les routes seront saturées jeudi à l’occasion de ce week-end prolongé du 8 mai. Bison Futé voit rouge en Auvergne-Rhône-Alpes et de partout en France dans le sens des départs et orange dans le sens des retours.

Dans le détail, il est conseillé aux automobilistes d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 15 heures à 22 heures, mais plus particulièrement entre 17 heures et 21 heures. La circulation sera aussi difficile entre Orange et Marseille de 16 heures à 19 heures. Dans le reste de la région, l’autoroute A46/RN236 (contournement Est de Lyon) l’A43 entre Lyon et Chambéry, l’A72 entre Nervieux et Saint-Étienne ainsi que le tunnel du Mont-Blanc seront également saturés en fin de journée.

Une circulation difficile vendredi et dimanche

Vendredi, la situation devrait quelque peu s’améliorer dans la région. La circulation s’annonce toutefois compliquée en direction du sud de la France au départ de Lyon entre 9 heures et 19 heures. Samedi, la journée est classée verte sur l’ensemble du pays.

La fin du week-end sera marquée par un retour des embouteillages dans le sens des retours. Ce sera le cas sur l’autoroute A7 entre Marseille et Lyon de 13 heures à 21 heures. Le tunnel du Mont-Blanc sera lui aussi fortement emprunté entre 12 heures et 20 heures.