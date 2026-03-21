Près de Lyon : la CGT craint un "désengagement" du propriétaire américain de Kem One

Dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron, la CGT-Chimie s'inquiète pour les 1 300 salariés de Kempos One, basé à Lyon, dont le propriétaire cherche à se "désengager."

La CGT-Chimie alerte sur l'avenir des quelque 1 300 salariés du fabricant de PVC Kem One, basé à Lyon, dont le propriétaire cherche à se "désengager", s'inquiète le syndicat dans une lettre ouverte adressée au président Emmanuel Macron, consultée vendredi par l'AFP.

"Depuis plusieurs mois, le fonds d'investissement Apollo, unique propriétaire de Kem One, cherche à se désengager après avoir profondément dégradé la situation financière de l'entreprise", assure la fédération CGT de la Chimie dans cette lettre cosignée avec le syndicat CGT du groupe. Lors de la reprise par le fonds américain, "Kem One comptait environ 10 millionsd'euros de dettes", contre "près de 700 millions d'euros" actuellement, affirme la CGT.

Des "choix purement financiers"

Elle reproche au propriétaire du groupe chimique un recours massif au LBO ("leveradged buy out", ou rachat par endettement, une opération faisant peser le poids du rachat sur les revenus à venir de l'entreprise) et des "choix purement financiers". Ces décisions ont, selon la CGT, "vidé l'entreprise de sa capacité d'investissement et l'ont placée sous la coupe de créanciers spéculatifs".

Au-delà de l'équilibre financier de l'entreprise, cette situation, assure la CGT, "pèse aussi sur la capacité de Kem One à maintenir au meilleur niveau la sécurité de ses installations et de ses procédés", sur des sites Seveso "au coeur de bassins de population et d'activités économiques."

Contacté par l'AFP, Apollo n'a pas répondu dans l'immédiat et le siège lyonnais du groupe n'était pas joignable. Le ministère de l'Industrie, qui a pris connaissance de cette interpellation des syndicats, a assuré à l'AFP suivre la situation de l'entreprise "avec une attention particulière", sans plus de précisions.

Éviter "un gâchis industriel "

Outre Kem One, la CGT s'inquiète des conséquences potentielles pour "la filière chimique française et les milliers d'emplois" induits. Elle demande "l'organisation rapide d'une rencontre afin de construire des solutions pérennes" et éviter "un gâchis industriel, social et territorial majeur".

Le fonds d'investissement américain Apollo Global Management avait racheté Kem One fin 2021 à l'industriel Alain de Krassny, qui avait redressé l'entreprise, reprise huit ans auparavant, alors au bord de la faillite. Apollo, géant mondial du capital-investissement, est présent dans de nombreux secteurs et fait régulièrement des incursions dans l'industrie. Lors de la reprise, la CGT avait manifesté son inquiétude craignant un "coup" financier de court ou moyen terme.