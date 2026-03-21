Actualité
CGT drapeau
© Tim Douet

Près de Lyon : la CGT craint un "désengagement" du propriétaire américain de Kem One

  • par la rédaction avec AFP

    • Dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron, la CGT-Chimie s'inquiète pour les 1 300 salariés de Kempos One, basé à Lyon, dont le propriétaire cherche à se "désengager."

    La CGT-Chimie alerte sur l'avenir des quelque 1 300 salariés du fabricant de PVC Kem One, basé à Lyon, dont le propriétaire cherche à se "désengager", s'inquiète le syndicat dans une lettre ouverte adressée au président Emmanuel Macron, consultée vendredi par l'AFP.

    "Depuis plusieurs mois, le fonds d'investissement Apollo, unique propriétaire de Kem One, cherche à se désengager après avoir profondément dégradé la situation financière de l'entreprise", assure la fédération CGT de la Chimie dans cette lettre cosignée avec le syndicat CGT du groupe. Lors de la reprise par le fonds américain, "Kem One comptait environ 10 millionsd'euros de dettes", contre "près de 700 millions d'euros" actuellement, affirme la CGT.

    Des "choix purement financiers"

    Elle reproche au propriétaire du groupe chimique un recours massif au LBO ("leveradged buy out", ou rachat par endettement, une opération faisant peser le poids du rachat sur les revenus à venir de l'entreprise) et des "choix purement financiers". Ces décisions ont, selon la CGT, "vidé l'entreprise de sa capacité d'investissement et l'ont placée sous la coupe de créanciers spéculatifs".

    Au-delà de l'équilibre financier de l'entreprise, cette situation, assure la CGT, "pèse aussi sur la capacité de Kem One à maintenir au meilleur niveau la sécurité de ses installations et de ses procédés", sur des sites Seveso "au coeur de bassins de population et d'activités économiques."

    Contacté par l'AFP, Apollo n'a pas répondu dans l'immédiat et le siège lyonnais du groupe n'était pas joignable. Le ministère de l'Industrie, qui a pris connaissance de cette interpellation des syndicats, a assuré à l'AFP suivre la situation de l'entreprise "avec une attention particulière", sans plus de précisions.

    Éviter "un gâchis industriel "

    Outre Kem One, la CGT s'inquiète des conséquences potentielles pour "la filière chimique française et les milliers d'emplois" induits. Elle demande "l'organisation rapide d'une rencontre afin de construire des solutions pérennes" et éviter "un gâchis industriel, social et territorial majeur".

    Le fonds d'investissement américain Apollo Global Management avait racheté Kem One fin 2021 à l'industriel Alain de Krassny, qui avait redressé l'entreprise, reprise huit ans auparavant, alors au bord de la faillite. Apollo, géant mondial du capital-investissement, est présent dans de nombreux secteurs et fait régulièrement des incursions dans l'industrie. Lors de la reprise, la CGT avait manifesté son inquiétude craignant un "coup" financier de court ou moyen terme.

    à lire également
    police Lyon
    Lyon : un homme blessé par arme à feu dans le quartier de la Guillotière

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police Lyon
    Lyon : un homme blessé par arme à feu dans le quartier de la Guillotière 13:32
    CGT drapeau
    Près de Lyon : la CGT craint un "désengagement" du propriétaire américain de Kem One 12:48
    "C’est comme ça qu’on fait des Samuel Paty" : un parent d’élève interpellé après des menaces dans un collège de Feyzin 12:00
    Violences Policières @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : une marche contre "les violences d’État, policières et le racisme systémique" organisée ce samedi 11:13
    Pollution : une qualité de l'air dégradée à Lyon et dans la métropole ce samedi  10:29
    d'heure en heure
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    "Je tuerai toutes les personnes que je trouverai" : un mail menaçant envoyé à des universités de Lyon 09:43
    Lyon soleil
    Météo : une nouvelle journée ensoleillée et printanière ce samedi à Lyon  09:00
    Cédric Van Styvendael
    Cédric Van Styvendael (PS) : "Je suis extrêmement en colère et inquiet pour l'avenir de la Métropole" 20/03/26
    Second tour des élections municipales à Lyon : les propositions de Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas 20/03/26
    Lyon Capitale vous fait gagner des invitations pour le festival "Les Écrans du doc" 20/03/26
    Un rassemblement automobile a été interdit par la préfecture du Rhône. (Photo Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)
    La préfecture du Rhône interdit un nouveau rassemblement automobile 20/03/26
    Lyon : des séances à cinq euros pour le printemps du cinéma 20/03/26
    Métropole de Lyon : toutes les propositions de campagne des candidats 20/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut