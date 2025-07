Ces quatre villes de la Métropole de Lyon veulent lancer leur propre service de vélo en libre service

Les communes de Charly, Irigny, Saint-Genis-Laval et Vernaison veulent lancer un service de vélos à assistance électrique en libre service sur leur territoire. Un service qui serait "complémentaire" au Vélo'v selon la Métropole de Lyon.

"Un territoire en attente de solutions". C'est dans un léger tacle à la Métropole de Lyon que les communes de Charly, Irigny, Saint-Genis-Laval et Vernaison annoncent vouloir lancer leur propre service de vélo à assistance électrique en libre service sur leur territoire. "Face aux défis de la mobilité sur nos territoires, les communes de Charly, Irigny, Saint-Genis- Laval et Vernaison ont décidé d’accompagner leurs habitants dans un nouveau mode de déplacement adapté à la topographie de leur ville "expliquent les quatre collectivités.

Si le service Vélo'v est présent à Saint-Genis-Laval avec une station installée dans le centre ville de la commune, et qu'une deuxième devrait être installée prochainement au niveau du terminus du métro B, aux hôpitaux sud, les quatre villes estiment que ce n'est pas suffisant. "L’arrivée du métro B accentue la nécessité de renforcer les alternatives à la voiture individuelle" poursuivent-elles dans leur communiqué de presse. "Le maillage du réseau de bus entre communes de l’ouest est encore insuffisant et la réorganisation globale du réseau des transports promise par la Métropole n’est pas efficiente. Puisque la Métropole n’a pas prévu d’extension du service Vélo’v sur nos communes, nous devons agir pour ne pas laisser nos habitants sans solution alternative."

Une expérimentation d'un an

Afin de proposer une alternative à ses habitants, les villes lancent ainsi un appel à manifestation d'intérêt pour expérimenter, dès janvier 2026, un service de vélos à assistance électrique en libre-service. Un nouveau service qui devrait "faciliter les déplacements quotidiens des habitants, notamment vers les zones d'intermodalité comme le métro B à Saint-Genis-Laval ou les lignes de bus TCL".

L'expérimentation est prévue pour durer un an et pourrait être renouvelée une fois "sous réserve du bon fonctionnement de ce nouveau service". "Chaque commune reste maître de son domaine public, et impose à l’opérateur une redevance, ainsi qu’un cadre clair. En cas de dysfonctionnement répété, les maires se réservent le droit de mettre un terme à l’expérimentation" expliquent les quatre collectivités, sans toutefois détailler les dessous financiers d'une telle opération.

Contactée, la Métropole de Lyon assure qu'elle accompagne ces quatre communes "depuis près d'un an dans leur réflexion sur un service complémentaire" et explique que parmi les 33 nouvelles stations Vélo'v qui devraient voir le jour dans la Métropole ces prochains mois, l'une d'entre elle sera installée à Saint-Genis-Laval.

