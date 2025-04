Le cap symbolique du million de trajets a été franchi pour les Vélo'v électrique, lancés le 29 janvier dernier dans la métropole de Lyon.

Les Vélo'v électrique, c'est une affaire qui roule. Depuis leur lancement le 29 janvier dernier dans la métropole de Lyon, les nouveaux vélo en libre service ont conquis le cœur des Lyonnaises et des Lyonnais, malgré leur couleur verte. Ce jeudi 10 avril, la Métropole annonce que le cap symbolique du million de trajets effectués en Vélo’v électrique a été franchi, deux mois après son lancement.

"Ce chiffre confirme l’enthousiasme des usagers pour ce nouveau mode de déplacement, accessible, rapide et écologique" estime la collectivité dans un communiqué de presse. Avant de poursuivre : "Les Vélo’v électriques, adaptés à tous les profils d’usagers et aux reliefs du territoire, contribuent fortement à l’adoption massive du vélo et participe à réelle une dynamique territoriale en faveur de ce mode de transport quotidien."

Un record d'utilisation

Le vendredi 4 avril, le record du nombre de trajet en une seule journée est même tombé avec 49 524 trajets, Vélo'v classique compris. Au total, 1 051 963 trajets ont été effectués sur le mois de mars 2025 pour tous les Vélo’v, soit +14% par rapport à mars 2024.

Si Bruno Bernard, président de la Métropole, se félicite d'une "dynamique portée par une politique ambitieuse", la collectivité explique avoir enregistré des records de fréquentations sur les axes cyclistes. "La Voie Lyonnaise 1, sur les quais du Rhône, a connu ce mardi 8 avril 2025, une fréquentation record avec 19 596 vélos comptabilisés en une journée. Il est à noter l’arrivée précoce dans l’année de ce pic de fréquentation, tandis que les précédents pics ont été jusque-là enregistrés en septembre. Ce nouveau record bat le précédent qui avait été enregistré la semaine dernière, marquant le développement de la pratique du vélo" détaille la Métropole.

Avant de conclure : "Plusieurs facteurs peuvent être mis en avant : l’arrivée du Vélo’v électrique, l’élargissement de la piste cyclable et l’amélioration de l’allée piétonne, l’appropriation des nouveaux aménagements par un nombre croissant de personnes."